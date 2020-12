Laura Vilagrà anirà al costat de Pere Aragonès com a número dos d’ERC el 14-F

L´exdiputada i exalcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, serà la número dos d´ERC al costat de Pere Aragonès a les llistes dels republicans per Barcelona de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. Així ho va acordar ahir l´executiva nacional del partit, que ratificarà les candidatures de les quatre demarcacions el proper 12 de desembre.

L´elecció de Vilagrà respon a la necessitat de buscar un perfil de gestió pública per fer front a la «complexa» situació econòmica i social que deixa la pandèmia, tal com apuntaven ahir fonts del partit, que també posa en valor els coneixements de Vilagrà en l´àmbit del tercer sector i la seva experiència en l´administració pública. I és que Laura Vilagrà va ser alcaldessa de Santpedor del 2003 al 2015, diputada al Parlament entre el 2006 i el 2011, i des del 2016 i fins a l´aplicació de l´article 155, va ser delegada del Govern a la Catalunya Central. A partir d´aquí, es va allunyar de l´esfera més pública per dedicar-se a la família i a la gerència d´Ampans, si bé continuava vinculada a la política com a gerent del Consell Comarcal del Bages.

Ara, «que hi torna a haver reptes importantíssims per abordar tant a nivell nacional com també social i econòmic», ha decidit fer un pas endavant com a número dos a les llistes d´ERC el 14-F animada pel propi partit. Tal com explicava ella mateixa ahir a aquest diari, la petició d´acompanyar Aragonès a les llistes va venir dies enrere del propi president del partit, Oriol Junqueras, i de la secretària General, Marta Rovira, «i quan t´ho demana algú com ells que ha sacrificat tantes coses, no pots dir que no».

Vilagrà assumeix aquest repte «amb molta il·lusió», i convençuda que també pot ser molt útil a l´hora de fer escoltar «les reivindicacions i la visió descentralitzadora que es té des del Bages i la Catalunya Central». En aquest sentit, assegura que treballarà «per portar aquest territori al rovell de l´ou».

Poc després que es fes pública la notícia de la designació de Laura Vilagrà com a número dos de la llista d´ERC a les eleccions del 14-F, ella mateixa piulava al seu compte de Twitter que «és un honor per mi que se´ m proposi ser la número 2 a la candidatura d´@Esquerra_ERC a les eleccions del 14 de febrer», i es mostrava disposada a treballar «per la llibertat, la justícia social i la República catalana». També agraïa al partit la confiança dipositada.