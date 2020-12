Laura Vilagrà reclama a JxCat una campanya amb «joc net» i «respecte» però avisa que ERC no explicarà «sopars de duro»

La número dos d'ERC per Barcelona a les eleccions del 14-F, la bagenca Laura Vilagrà, ha reclamat aquest dimarts a JxCat una campanya electoral amb "joc net" i "respecte" i ha alertat que els republicans no explicaran "sopars de duro" a l'electorat. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Vilagrà ha exposat que assumeix el repte sense haver patit "conflictes" amb l'actual soci de Govern i que espera que això ajudi a l'entesa. La republicana, però, ha defensat que no s'aconseguirà la república amb una "manca de realisme" o "enganyant" afirmant que "en quatre mesos" arribarà. "Hem de ser més. Tornar-ho a fer amb millors condicions. Volem guanyar, no volem portar la frustració un altre cop al país", ha manifestat durant l'entrevista.

Durant l'entrevista amb l'ACN Vilagrà ha explicat que agafa el nou repte arribant "fresca" des d'una zona del país, el Bages, on JxCat, PDeCAT i ERC tenen "pactes estables" que funcionen. "És una comarca on els partits independentistes, també la CUP, ens hem entès malgrat les discordances", ha manifestat. Amb aquest precedent, la nova número dos vol convertit aquest tarannà local en el seu full de ruta a la política nacional.

Per aconseguir-ho creu que cal "parlar-ho tot" i tenir una relació "estreta i constant". Ha mantingut que cada partit té el seu electorat i que l'ha de cuidar. Per això ha advertit que JxCat no ha d'"intentar" fer d'ERC o de CUP perquè fent-ho deixa "orfe" el seu electorat. "Que cadascú se centri en el seu electorat i en guanyar votants. Seran votants que incorporarem a l'independentisme", ha subratllat. Ha vist necessari que els partits independentistes "tanquin files" amb una estratègia "compartida". "Anem a la una. Aquest és el meu objectiu principal", ha destacat.

Amb la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, Vilagrà vol "arribar a acords". "Volem un govern independentista, no hi ha un pla B. Estic segura que ens entendrem. Estic segura que ERC guanyarà les eleccions i que Pere Aragonès liderarà la nau", ha analitzat. Després de descartar pactar amb el PSC per no "prioritzar el dret a decidir", ha qüestionat el discurs de JxCat quan diuen que només pactaran amb un partit "netament independentista".

En concret, Vilagrà creu que el pacte "inexplicable" del PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona fa "trontollar" el discurs "essencialista" del partit de Puigdemont quan diuen que només pactaran amb independentistes. "Hi van fer un pacte d'una manera facilíssima", ha recordat. "Tot és possible en política", ha opinat sobre un eventual pacte JxCat i PSC a la Generalitat.

La número dos ha argumentat que és "absurd" qüestionar l'independentisme d'ERC i ha dit que cal aconseguir més "força" i ser més "homogenis" dins el moviment independentista. Ha defensat que aconseguir superar la barrera del 50% donaria més "legitimat" internacional al projecte.

Per avançar en el camí cap a la independència ha defensat que cal tenir més "força democràtica" i que no s'arribarà a la victòria amb una "manca de realisme" o un discurs de pensar que "en quatre mesos estarà fet".

"No enganyarem a la gent dient que en pocs mesos ho aconseguirem. Ens suposarà molt d'esforç, però tampoc pensem que sigui una cosa de més d'una generació", ha analitzat. "Persistim, avancem i quan siguem més obrim totes les vies. Si som tant forts ens veurem capaços d'anar a la via unilateral", ha conclòs. "Depèn de quins discursos fem, ens empetiteix com a moviment", ha afegit.

"ERC no explicarà sopars de duro. Hem marcat l'estratègia de ser més, de tornar-ho a fer però en millors condicions. Volem guanyar. No volem portar la frustració un altre cop en el país", ha manifestat.

L'executiva nacional d'ERC ha acordat aquest dilluns proposar que Laura Vilagrà sigui la número dos de la llista d'ERC a les eleccions catalanes del 14 de febrer, tal com ja va explicar ahir Regió7. Ara, el consell nacional d'ERC haurà de ratificar totes les llistes del 14-F el proper 12 de desembre.