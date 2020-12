El cobrament de l’aigua del segon i tercer trimestre a Sallent genera controvèrsia

El grup municipal de Fem Poble, a l´oposició de l´Ajuntament de Sallent, ha denunciat el cobrament de «quantitats desorbitades» en el consum d´aigua en alguns habitatges del municipi. Segons la formació, l´empresa que gestiona el servei, Sorea, ha sumat el consum de dos trimestres en una sola factura i , com que el preu de l´aigua puja per trams, alguns veïns han saltat de tarifa i han hagut de pagar l´aigua molt més cara. Per la seva banda, fonts de Sorea asseguren que durant el confinament es va fer una lectura estimada a una part dels abonats, comparant el consum del mateix període de l´any anterior, i que ja ha resolt la cinquantena de reclamacions que hi ha hagut al respecte.

Fem poble explica que s´han detectat nombrosos casos en què, tot i rebre la factura del segon trimestre amb el cost del manteniment i els impostos, no hi figurava el consum i el d´aquest període es va sumar al rebut del tercer trimestre. Tenint en compte que el preu del m3 d´aigua puja per trams per potenciar l´estalvi, aquest increment de consum derivat d´ajuntar dues factures en una, ha fet que alguns veïns hagin saltat de tram i hagin hagut de pagar l´aigua, en alguns casos, fins a cinc vegades més cara, diuen.

Fonts de Sorea asseguren que durant el confinament es van fer el 28% d´estimacions de consum (la resta de lectures van ser reals) la qual cosa va generar 45 queixes, que representen l´1,2% dels 3.400 abonats que hi ha al municipi. La companyia afirma que durant aquell període no es podia fer la lectura real dels comptadors que encara no tenen telemesura i «l´única alternativa era agafar el mateix període de l´any anterior com a consum de referència», que és el que es va aplicar a la factura del segon trimestre encara que hi figurés un consum zero. Aquest fet, reconeix, hauria donat lloc a algun malentès. L´empresa assegura que a hores d´ara no té cap incidència oberta i que no ha rebut cap més queixa des de final d´octubre, amb la qual cosa dona el tema per resolt.

El govern municipal d´ERC, conjuntament amb Sorea, diu que ja va alertar els veïns a través d´un comunicat el mes de setembre de problemes en la lectura dels comptadors durant el confinament, de manera que es revisaria de forma personalitzada les reclamacions per la facturació de l´aigua. El regidor d´Urbanisme i Serveis Municipals, Miquel Estruch, ha explicat que es va ampliar l´horari d´atenció al públic de l´oficina per atendre el màxim de queixes. També afirma que per evitar noves incidències ja s´està treballant perquè de cara a l´any que ve el miler de comptadors del poble que encara no tenen lectura telemàtica ja la tinguin.

Fem Poble, retreu a l´Ajuntament que no faci una revisió de totes les factures, ja que, tot i estar externalitzat, es tracta d´un servei públic i «té la responsabilitat de garantir que no es facin males pràctiques i no hi hagi un abús per part de l´empresa». Per aquest motiu, el grup de l´oposició fa una crida als ciutadans a revisar les seves factures i es posa a la disposició dels afectats per centralitzar les queixes i fer una reclamació col·lectiva.

Segons el grup de l´oposició es tracta d´una pràctica abusiva que ja s´ha donat en altres municipis d´arreu del territori, però que ja hi ha alguns ajuntaments que han tramitat conjuntament les incidències dels ciutadans com està passant a la ciutat de Girona. En aquest cas, afirmen, el consistori «revisa les lectures dels comptadors automàticament i retorna les quantitats cobrades abusivament».