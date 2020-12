Fals anul·la el Pessebre Vivent per falta de personal i per la mobilitat reduïda

Les Torres de Fals es quedaran enguany sense les representacioons del tradicional Pessebre Vivent del Bages. Així ho ha decidit la comissió organitzadora, que després de fer un sondeig entre els seus participants i col·laboradors, ha arribat a la conclusió que no seria efectiu mantenir les funcions per falta de gent per cobrir les escenes i davant la incertesa de què pot passar d'aquí a Nadal pel que fa a les limitacions tant de la capacitat com de mobilitat.

La d'enguany havia de ser la 43a edició del Pessebre Vivent del Bages, que s'ha anat celebrant de forma ininterrompuda cada Nadal tret de l'any 2000, en què la forta nevada que va caure pocs dies abans de començar les funcions va impedir que se'n pogués arribar a fer cap. No representar el Pessebre «és un cop que ens abaixa molt la moral», lamenta un dels seus coordinadors, Francesc Parcerisas, però és la decisió que s'ha pres de forma consensuada.

Després de l'estiu, tot apuntava que el Pessebre Vivent del Bages es podria fer, i l'Associació Cultural i Recreativa de Fals fins i tot havia començat a dissenyar-lo pensant en un model adaptat. La idea era reduir els 260 participants habituals a un elenc d'unes 120 o 130 persones «que vèiem prou respectable», i organitzar les visites «en grups limitats, amb un camí d'entrada i un altre de sortida per evitar creuaments de gent, i amb tots els quadres estàtics i allunyats dels visitants», explica Parcerisas. La proposta ja s'estava treballant, però es va aturar amb l'arribada de la segona onada de la pandèmia, i davant la incertesa, l'organització va optar per consultar tots els seus membres abans de tirar res endavant. Una seixantena de persones estarien disposades a participar-hi, però es va considerar que no n'hi ha prou per fer les representacions «i menys tenint en compte que tota la resta no ho veu clar».



Es farà un documental

Enguany no hi haurà la posada en escena «però volem mantenir el caliu de la gent i evitar que l'any que ve costi de tornar a arrencar per mandra i desídia», apunta Parcerisas. Per això s'estan dissenyant alternatives que a l'hora no deixin el públic desconnectat.

La principal aposta serà un documental d'entre 12 i 15 minuts de durada que recordarà la història del Pessebre Vivent del Bages, mitjançant fotografies intercalades amb gravacions que s'enregistraran els propers dies en llocs emblemàtics del pessebre i del poble. Seran dotze lectures de fragments dels pròlegs elaborats en aquestes 42 edicions per personatges emblemàtics com Pere Casaldàliga, Miquel Martí i Pol o mossèn Ballarín, i que llegiran actors del Pessebre Vivent del Bages. També s'ha fet una música expressa a càrrec de l'artista local Josep Macià.

El documental s'estrenarà a les xarxes socials dies abans de Nadal.