La Generalitat inicia la construcció de la nova escola La Serreta de Santpedor

La Generalitat ha començat a treballar aquesta setmana en les obres que han de dotar d'un edifici l'escola La Serreta de Santpedor, que ara funciona en cargoleres. El projecte té un cost de prop de 3 milions d'euros, i ha d'estar acabat en un termini màxim de 3 anys.

Els treballs es fan en un solar de cessió municipal ubicat al carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals. Aquest espai és al costat d'on actualment hi ha les cargoleres del centre de primària. Prèviament al moviment de terres que s'està fent ara, l'Ajuntament va fer diverses millores en un pati al costat de l'actual escola que facilitarà l'accés de l'alumnat al centre i farà les funcions de pati de l'escola de manera temporal.



Capacitat per a 225 alumnes

El nou centre serà d´una sola línia educativa amb 2.320 metres quadrats i capacitat per a 225 alumnes. Serà eminentment de planta baixa més un pis, i en alguns punts disposarà de fins a tres nivells per adequar-se al desnivell del terreny.

Segons consta en el projecte, la futura Serreta tindrà un espai d´educació infantil apte per a 55 nens i nenes repartits en tres aules, lavabos per a nens i mestres, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. En l´espai destinat a educació primària hi haurà 10 aules, 6 per als cursos més una de desdoblament, una de reforç, una aula específica i una d'informàtica. També tindrà cuina, magatzem i lavabos.

Els espais comuns es disposen de manera diferenciada amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari. A més, hi haurà espais de serveis i l´espai reservat per a administració del centre, la consergeria i l'AFA.