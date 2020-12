La Generalitat inicia la construcció de l’escola La Serreta de Santpedor

La Generalitat ha començat a treballar les obres que han de dotar d´un edifici definitiu l´escola La Serreta de Santpedor, que des que es va crear està ubicada en barracons. El projecte té un cost de prop de 3 milions d´euros, i ha d´estar acabat en un termini màxim de 3 anys. La previsió, per tant és que estigui a punt per al 2023.

Els treballs es porten a terme en un solar de cessió municipal ubicat al carrer Prat de la Riba en la confluència amb el carrer Pau Casals. Aquest espai és al costat d´on actualment hi ha les cargoleres del centre de primària. Prèviament al moviment de terres que s´està realitzant ara, l´Ajuntament va dur a terme diverses actuacions de millora en un pati que hi ha situat al costat de l´actual escola, un espai que facilitarà l´accés de l´alumnat al centre i farà les funcions de pati de l´escola de manera temporal.

L´equipament serà d´una sola línia educativa amb 2.320 metres quadrats i capacitat per a 225 alumnes. Serà eminentment de planta baixa més un pis, i en alguns punts disposarà de fins a tres nivells per adequar-se al desnivell del terreny.

Segons consta en el projecte, la futura Serreta tindrà un espai d´educació infantil apte per a 55 nens i nenes repartits en tres aules, lavabos per a nens i mestres, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. En l´espai destinat a educació primària hi haurà 10 aules, 6 per als cursos més una de desdoblament, una de reforç, una aula específica i una d´informàtica. També tindrà cuina, magatzem i lavabos. Els espais comuns es disposaran de manera diferenciada amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari. A més, hi haurà espais de serveis i l´àrea reservada per a administració del centre, la consergeria i l´AFA.

Amb aquest inici d´obres es fa un pas definitiu per fer realitat una obra reivindicada des de fa anys per la comunitat educativa. Tanmateix, el projecte no es va començar a gestar fins al 2017, després de la visita que va fer al centre l´aleshores conseller d´Ensenyament, Ernest Maragall. El departament es va comprometre llavors a valorar les necessitats que es reclamaven des de la comunitat educativa del centre, i es va tirar endavant amb la proposta, que es va començar a materialitzar ara fa dos anys amb la redacció del projecte. Es va treballar una proposta inicial amb una posada en comú entre l´empresa adjudicatària de la seva redacció, i responsables del departament, del centre educatiu, de l´AFA i de l´Ajuntament. Un cop aprovat i definit l´espai on s´havia d´ubicar el nou edifici, es va fer la petició de la llicència d´obres que l´Ajuntament va atorgar l´estiu de l´any passat.