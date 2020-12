El salt de Vilagrà a la política nacional deixarà vacant la gerència del Consell

L'anunci del salt de l'exdiputada i exalcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, a la política nacional com a número dos d'ERC a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer deixarà vacant la gerència del Consell Comarcal del Bages, càrrec que la republicana ocupa des del setembre de l'any passat. Vilagrà té previst presentar la seva renúncia a final de gener coincidint amb l'inici de la campanya electoral, de manera que l'ens haurà d'obrir un nou procés d'elecció per cobrir la plaça que va renovar fa poc més d'un any.

Vilagrà va assumir el càrrec de gerent del Consell Comarcal del Bages el setembre del 2019 en substitució de Cristina Rubio, que l'havia ocupat durant els darrers 18 anys. La santpedorenca, que fins aleshores era gerent de la Fundació Tutelar de Santa Maria de Comabella d'Ampans, va ser la candidata a ocupar la gerència del Consell a proposta del mateix govern (ERC i JxC) i va ser escollida després d'una convocatòria de lliure designació oberta per aquest organisme, al qual es van presentar inicialment un total de 21 persones.

Amb el seu salt al capdavant de la llista d'ERC per a les properes eleccions Vilagrà abandonarà cap a final de gener la gerència del Consell Comarcal, que és un càrrec exclusiu, i no podria compaginar amb la nova tasca. Segons explica, «evidentment quan comenci la voràgine electoral seria incompatible mantenir el càrrec, però mentre pugui vull fer-ho perquè tinc un compromís amb el Consell i vull arribar a preparar el proper ple i després faré la renuncia», amb la qual cosa s'obrirà el procés per elegir el nou o la nova gerent de la institució.

El nomenament de Laura Vilagrà com a gerent del Consell Comarcal del Bages es va aprovar al ple de la institució amb els vots favorables dels dos grups que formen el pacte de govern, mentre que el PSC i la CUP hi van votar en contra i En Comú i Ciutadans es van abstenir. Tot i reconèixer la seva vàlua professional i l'àmplia experiència i coneixement del món i de l'administració local i de la pròpia estructura i funcionament del Consell, els grups de l'oposició van ser molt crítics amb el procediment per a l'elecció ja que van considerar que es tractava d'una elecció d'un càrrec de confiança que s'havia bastit de procediment reglat.

Ara, un any i tres mesos després d'assumir el càrrec Vilagrà hi renunciarà arran de la proposta de l'executiva nacional d'ERC per ser la número 2 del partit a les llistes per Barcelona. La formació ha valorat, entre altres aspectes, el seu perfil de gestió pública per fer front a la situació econòmica i social que deixa la pandèmia.