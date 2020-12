Cardona ret el tradicional homenatge als miners

Cardona va retre ahir el tradicional i sentit acte d'homenatge que celebra cada 4 de desembre, festivitat de Santa Bàrbara, per recordar la seva història minera i, especialment, fer memòria dels que van perdre la vida en aquesta activitat. L'acte va tenir lloc a la plaça d'entrada al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, al costat del monument al miner, on hi ha inscrits els noms de les 77 persones que entre el 1929 i el 1990 van morir treballant a la mina.

L'Alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va iniciar el seu parlament recordant l'alcalde Joan Bastida, traspassat dijous, i tot seguit va tenir un sentit record per les persones que van treballar a la mina i per les seves fami?lies.

Fina Company i Xavi Ventosa, de l'Escola Municipal de Mu?sica Musicant, van interpretar el Cant dels Ocells.