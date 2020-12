Laura Vilagrà: «Reivindico la marca bagenca de bons acords entre partits»

Després d'un parèntesi professional torna a la política per la porta gran. L'exdiputada i exalcasdessa bagenca Laura Vilagrà (Santpedor, 1976) deixarà la gerència del Consell Comarcal del Bages per centrar-se en la candidatura d'ERC a les eleccions del Parlament de Catalunya del 14 de febrer, al costat de Pere Aragonès. A proposta dels mateixos Oriol Junqueras i Marta Rovira el partit n'ha valorat el seu perfil de gestió i, davant el complex moment que viu el país, s'hi ha llençat de cap. Reivindica la seva capacitat de consens i vol portar el segell bagenc d'entesa entre partits a l'escena nacional.

Desvinculada des de fa uns anys de la política ara torna i ho fa a primera línia.

Jo volia deixar la política per fer una etapa més professional, però la política no m'ha volgut deixar a mi i m'han tornat a cridar. En aquest moment de grans reptes ERC ha apostat per mi per la gestió que he pogut fer durant tots aquests anys a la política municipal i després en un àmbit més social i més proper a la ciutadania, ja sigui des d'Ampans o des del Consell Comarcal.

Durant el temps que ha estat fora de l'àmbit polític ha mantingut contacte amb el partit?

No massa, havia agafat aquests anys sabàtics de la política i havia perdut bastant la pista del dia a dia de la política de partit.

Així, en principi, no entrava dins els seus plans tornar-hi?

No, no... ni en principi ni final! No entrava dins els meus plans.

En un moment com l'actual, des d'ERC s'ha valorat el seu bagatge polític i la seva vinculació professional al tercer sector.

Sí, jo crec que és bo que els que ens hem dedicat a la política en sortim i veiem les coses des de l'altra banda i, en aquest cas, treballar a Ampans va ser revelador perquè com sabeu és una entitat molt consolidada que fa una feina increïble no només en discapacitat intel·lectual, també amb malaltia mental, trastorn de conducta, persones amb dificultats d'inserció, que socialment necessiten suport i des de ben a prop veus la cara a la pobresa, a les dificultats màximes. És absolutament transformador com a persona i com a professional i realment ara puc ser molt més bona gestora que no abans. Ara la màxima obsessió i objectiu d'ERC és ajudar a la gent. Per tant, hi ha una mirada llarga que és consolidar el procés de República i independència però tampoc podem obviar que el dia a dia és molt cru i convé una gestió molt eficaç i eficient dels recursos.

Amb aquesta experiència professional i el seu bagatge polític, què pot aportar?

Jo voldria que em valoressin per la feina que he fet perquè a la política la crítica és molt fàcil i gratuïta. Des d'una alcaldia justament et converteixes en una persona absolutament polivalent i resolutiva i aquesta capacitat d'abordar un repte amb tots els actors implicats et permet tenir aquesta expertesa de la gestió i la direcció pública per resoldre els problemes de la gent.

La Catalunya Central hi sortirà guanyant amb el seu salt a la política nacional?

El meu territori és la Catalunya Central i la coneixo molt bé, per tant, evidentment que defensaré els nostres interessos i la nostra visió. També ho aporto com a valor i com a experiència positiva en el sentit que el Bages és un lloc on sempre hi ha hagut i hi ha pactes de govern entre PDeCAT, JxCat i ERC als llocs més claus: l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal, Santpedor, Sant Fruitós i molts d'altres, però també la CUP i ERC s'han entès a Navàs i a Artés. Per tant, hi ha una tradició històrica de bons pactes amb els partits independentistes i jo potser també puc aportar aquests ponts a nivell nacional que prou falta fan. Penso que la marca bagenca de bons acords entre partits independentistes també l'hem de reivindicar. A més, hi ha reptes molt importants a la Catalunya Central per fer el país més sostenible, reequilibrat i descentralitzat i aquestes polítiques de ben segur que les podré impulsar des d'on em toqui fer-ho.

Té molts números de fer-ho fer des d'un càrrec de govern...

ERC estem convençuts que aquestes eleccions aniran molt bé per l'independentisme, que hem d'acabar de consolidar-lo per arribar a ser més del 50% perquè creiem que això ens legitima. Creiem que ERC podrà liderar aquest govern amb Pere Aragonès i, per tant, que haurem de reforçar les conselleries de perfil de gestió per fer una agenda transformadora. Tenim grans reptes sobre la taula i a més els hem d'engegar des del minut 1.

Quins són aquests reptes?

Des d'un punt de vista social en aquests moments hi ha una bossa de pobresa important. Per tant, haurem de fer un esforç molt gran per generar recursos, com poder captar els fons que la Unió Europea està a punt de distribuir i en bona part vindran a través de la Generalitat. Els fons ens permetran finançar projectes de recerca innovadors per a les empreses, fer la transició energètica i digitalitzar el país. Un altre repte important és el tema de l'habitatge i, evidentment,en sanitat sempre calen més recursos.

Per dur a terme totes aquestes polítiques caldrà un govern fort i cohesionat. Revalidaran, per tant, el pacte amb JxCat?

Nosaltres pactarem amb els partits independentistes. Com sempre depèn de les persones, de les votacions i com quedi distribuït l'hemicicle, però en tot cas sabem segur que serem majoritaris i, per tant, possible ho serà, un govern independentista fort i que tiri endavant el país en aquest moment tan crític.

Vostès reiteren l'aposta pel diàleg amb l'estat per solucionar el conflicte polític mentre els seus socis de govern diuen que està esgotat...

Nosaltres no descartem cap via. En alguns moments haurem de treure l'eina del diàleg i la negociació, en alguns moments haurem potser de plantejar un referèndum com planteja la CUP sembla ser que pel 2025 o bé en altres, si ens sentim prou forts, podrem optar per una via unilateral, però si ens sentim prou forts i per això hem de ser més del 50% i ho estem repetint perquè quedi clar que no podem anar a una via de confrontació febles, que és el que ens passaria ara. Nosaltres volem una via guanyadora i no pot ser altra que ser més i més forts.

Volen ser més realistes?

Hem fet un bany de realisme, hem après dels errors que hi hagi pogut haver durant aquest temps i volem ser molt clars i no prometem sopars de duro.