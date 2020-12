UP i Micropobles reclamen nous passos per les immatriculacions

Unió de Pagesos i l'Associació de Micropobles de Catalunya han reclamat a la Generalitat que atengui la petició que van efectuar l'octubre del 2018 sol·licitant al departament de Justícia l'obtenció de les notes simples dels Registres de la Propietat dels béns immatriculats per l'Església Catòlica a Catalunya. Segons les dues entitats, aquestes notes simples «permetrien conèixer el detall de les immatriculacions», és a dir, «qui les va efectuar, quan, amb quin títol de domini i quin tipus de béns afectats inclouen». Consideren que, «en un exercici de transparència i justícia», el Govern les hauria de fer públiques per tal d'informar els possibles afectats i que aquests poguessin actuar en conseqüència.

Per altra banda, l'organització agrària i Micropobles celebren que el Govern hagi complert, «tot i que amb retard», part del mandat de la Resolució 491/XII del Parlament i hagi publicat aquest juliol l'estudi sobre la immatriculació de béns immobles a favor de l'Església Catòlica, com li havien demanat. Així mateix, recorden que, també llavors (vegeu Regió7 del 24 de juliol), Justícia va donar a conèixer en roda de premsa que «l'Església catòlica havia inscrit 3.722 immobles al seu nom sense cap títol que n'acredités la propietat».

A més, les dues entitats fan una crida a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya perquè treballin per a la recuperació dels béns històrics i culturals dels pobles (esglésies, cases rectorals i cementiris) que han estat immatriculats pels bisbats. En aquest sentit, segueixen sostenint que, com a entitats de dret privat, «no poden, ni podien, registrar al seu nom béns que són comuns, col·lectius i comunitaris dels pobles».

En l'àmbit estatal, Unió de Pagesos i Micropobles es fan seves les demandes de la coordinadora Recuperando, que també treballa per a la recuperació del patrimoni immatriculat per l'Església Catòlica. En consonància, exigeixen al govern de l'Estat que publiqui, tal com es va comprometre, la llista de finques immatriculades per l'Església arreu de l'estat espanyol entre el 1998 i el 2015.

Les dues entitats recorden que «el PSOE, quan estava a l'oposició, va exigir al govern de Partit Popular aquesta publicació i, a dia d'avui, encara no l'ha publicat tot i fer més de dos anys que governa».