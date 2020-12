Cardona perd Joan Bastida, qui va ser el segon batlle de l’etapa democràtica

Cardona ha perdut qui va ser el segon alcalde de la democràcia, Joan Bastida Navarro, a l´edat de 95 anys. Bastida va concórrer com a cap de llista per CiU a les eleccions del 1983, i va obtenir una àmplia victòria que li va donar una folgada majoria absoluta, amb 8 dels 13 regidors que en aquell moment formaven el consistori cardoní. Amb aquell triomf, va agafar el relleu de Ramon Homs Guals, que havia inaugurat la nova etapa d´ajuntaments democràtics. La seva etapa va durar els quatre anys d´aquell mandat -fins al 1987-, ja que no es va presentar a la reelecció als comicis següents, en què va deixar pas com a candidat de CiU Ramon Sort. Aquelles eleccions, però, les va guanyar el PSC, que a partir de llavors governaria al municipi durant 16 anys.

Del mandat de Bastida en destaca la creació i construcció del CAP de Cardona, el primer centre d´atenció primària de la comarca del Bages, i la creació de l´Escola de Formació Professional (a l´IES Sant Ramon). Durant el seu mandat es va projectar la restauració de l´edifici del centre cultural Els Catòlics. També durant el període en què ell va ser alcalde es va aprovar la redacció de la primera diagnosi per condicionar i preservar la Muntanya de Sal.

Altres projectes que es van materialitzar durant la seva alcaldia van ser el condicionament d´una part del tram urbà de la carretera del Miracle, obres de rehabilitació a l´església de Sant Miquel, la portada d´aigua al barri de la Coma i al nucli de la Coromina, nucli del qual també se´n va fer un arranjament de carrers.

Com a curiositat, l´exalcalde va ser pioner a celebrar unions matrimonials: segons referències de premsa de l´època, Joan Bastida va ser el primer cap de govern municipal que va fer un casament civil en tot l´Estat espanyol des de l´inici de l´etapa democràtica.

Nascut a França (18 d´abril de 1925), a la regió del Llenguadoc-Rosselló, va anar a viure a Cardona l´any 1932 quan el seu pare va trobar feina a la mina. Als 14 anys va començar a treballar d´ajudant d´encarregat a la fàbrica del Paperer, i als 18 a l´oficina d´Explosivos Río Tinto, on va estar 31 anys fins que li van oferir ser el director de l´oficina de la Caixa Rural, lloc on es va jubilar. Casat amb Maria Fenoy i pare de tres fills.

També va fer de mestre, telegrafista, secretari de la Cambra Agrària local, membre de les juntes de l´Associació de Veïns del Barri Nou i de l´AV de Cardona, cofundador del Casal d´Avis de la Fira i col·laborador també amb la junta de La sal de Cardona.

L´Ajuntament va declarar dos dies de dol oficial, on les banderes del consistori onejaran a mig pal, i en el proper ple municipal es farà un acte de record a la seva figura i trajectòria.

Ahir es va fer un minut de silenci per part de l´alcalde, regidors i personal de l´Ajuntament en la seva memòria.