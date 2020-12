L’oposició fa front comú a Sant Joan per poder aturar l’augment del preu de l’aigua

Els grups municipals a l´oposició a l´Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que sumen 9 dels 17 regidors del consistori, han presentat al·legacions conjuntes al preu públic de l´aigua aprovat inicialment pel govern d´Alternativa i PSC, i que preveu un increment del 18% en la quota de servei. ERC, Junts, Compromís i Ciutadans consideren que aquest augment és «clarament abusiu, injust i injustificat» en un moment com l´actual, i demanen que les quotes es mantinguin intactes i que durant el 2021 siguin les mateixes que el 2019 i el 2020.

Més enllà d´aquest increment de l´import fix trimestral, que afecta totes les famílies independentment del volum d´aigua que es consumeixi, l´oposició és crítica amb el context en què es va aprovar l´ordenança. Va ser en el ple del 15 d´octubre passat, que, afirmen, «es va celebrar fora del règim de sessions ordinari» i amb l´absència d´un membre de l´oposició, tenint en compte que en aquell moment no es disposava encara de la credencial del nou regidor de Junts per Catalunya que havia de prendre possessió. L´oposició lamenta que aquest fet va provocar una alteració de les majories i, tot i que els quatre grups en bloc van votar en contra de les noves tarifes, l´alcalde va desfer l´empat i va aconseguir aprovar l´ordenança. Ara, amb les al·legacions volen que es respecti la voluntat majoritària del ple i aturar aquest increment. Els grups de l´oposició assenyalen que en un moment de crisi i en plena pandèmia de la covid-19, «cal que l´Ajuntament estigui al costat de les famílies que més pateixen econòmicament i congeli el preu d´un bé de primera necessitat com és l´aigua». Diuen que apujant la quota per a tothom igual s´està penalitzant especialment els veïns que en fan un ús més responsable.

La nova ordenança aprovada preveu també un increment mitjà del 18% en la quota fixa del consum d´ús industrial, que l´oposició considera també «especialment greu» en el context actual.