Castellbell preveu un pla d’acció contra les riuades

Castellbell i el Vilar vol posar fi al problema endèmic d´inundacions que pateix el poble per la crescuda del riu i rieres en episodis de pluges intenses. L´Ajuntament ha dissenyat un pla d´actuacions que ajudin a atenuar els efectes dels aiguats i que voldria desenvolupar amb el suport d´administracions superiors perquè «les partides que hi podem destinar del pressupost municipal no ens arriben», apunta l´alcaldessa, Montse Badia.

De moment, es proposa portar a terme dues actuacions al barri de la Bauma, que és el més castigat cada vegada que hi ha avingudes del riu «fins gairebé al límit que l´aigua entri en algunes cases», explica Badia, tal com es va viure en el darrer episodi de forts aiguats amb el temporal Glòria de començament d´any. Un dels punts més crítics és la confluència del riu Llobregat amb la riera de Marà, on es concentrarà una part de les actuacions previstes.

En concret es preveu la construcció d´una escullera per millorar la seguretat del tram del riu al seu pas pel barri de la Bauma. «Amb les riuades es va perdent la forma del riu, i necessitem una estructura que l´ajudi a canalitzar i que també serveixi per protegir la zona», apunta l´alcaldessa, i puntualitza que l´escullera es construirà a l´espai que va des de la riera de Marà fins al pont d´accés a la Bauma. El cost d´aquesta actuació és de 330.890 euros, per a la qual s´ha demanat una subvenció a l´Agència Catalana de l´Aigua que permeti cobrir fins al 80% del total.

També s´ha recorregut a l´ACA per poder afrontar una segona actuació, en aquest cas inclosa en un paquet de subvencions destinades al manteniment i la conservació de les lleres. La proposta de l´Ajuntament passa per fer una neteja i retirada de vegetació sobre una superfície d´uns 59.000 metres quadrats i 1,25 quilòmetres de longitud entre els barris del Borràs i la Bauma. L´actuació està valorada en 105.000 euros i també està a l´expectativa de poder ser parcialment coberta per l´ACA.

Es tracta de retirar la vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l´aigua en unes àrees «on hi ha petits ponts» que es poden taponar fàcilment, sosté Badia. Això inclou vegetació invasora, arbres morts o brancatge excessiu mitjançant una poda. I és que l´abundància de canyissar i les crescudes periòdiques del riu i rieres han anat acumulant fangs fins al punt que «les canyes han tapat el camí» que transcorria per la llera, i que amb la neteja que es preveu fer ara es voldria recuperar, diu l´alcaldessa. Sosté que «tampoc no es tracta de treure-ho tot, sinó de fer una neteja de la vegetació de forma sostenible i respectant els hàbitats» de moltes espècies d´animals que sovint es beneficien de la presència d´aquests mateixos canyissars. El problema, afegeix, «és que s´ha perdut activitat tradicional com l´horticultura», que aprofitava una part d´aquest material ara sobrant.

A banda d´aquestes actuacions, l´Ajuntament continuarà fent intervencions pel seu compte, i de cara al pressupost municipal del 2021 «intentarem incrementar una mica» la partida destinada al manteniment d´aquestes lleres, que normalment és d´uns 180.000 euros.

L´Ajuntament de Sant Vicenç també ha demanat ajuts a l´ACA per fer dues actuacions per reduir la presència de canya americana i extreure sediment en un tram al marge esquerre del riu Llobregat al seu pas pel municipi, i al tram final urbà de la riera de Castellet. El cost de les dues actuacions puja a 78.943 euros, dels quals l´ACA en podria finançar la totalitat.