La covid deixarà Fonollosa sense cap de les seves representacions de Nadal

La pandèmia de la covid-19 deixarà Fonollosa, un dels municipis de referència de les escenificacions nadalenques a la Catalunya Central, sense els tradicionals quadres. A l'anunci de la suspensió del Pessebre Vivent de les Torres de Fals, amb 43 anys d'història, s'hi afegeix també l'espectacle de la Nit Viva de Fonollosa que, des de fa 14 anys, recrea la vida a pagès de fa més d'un segle. El seu format, amb escenes dinàmiques i algunes que transcorren per l'interior de cases particulars del poble, fan inviable la representació.

La comissió organitzadora explica que, tot i estar a l'expectativa, «vam tenir clar molt ràpid que era inviable principalment perquè és un espectacle d'un format que, a banda d'escenes exteriors, on podríem intentar trobar algun protocol per salvar-les, hi tenen un pes molt important les escenes interiors a dins de cases que, a més, estan habitades i per precaució sanitària era inviable». Un altre dels inconvenients amb el qual es troben és el contacte entre actors, ja que el muntatge compta amb escenes dinàmiques i «això entrava en contradicció amb les circumstàncies actuals».

En aquesta línia, l'organització considera que «la salut va per davant de tot i no podem exposar ni al públic, ni als més de 200 figurants d'edats molt diverses, també amb gent gran, que és un col·lectiu vulnerable». Davant la impossibilitat de poder dur a terme el muntatge aposten per fer aquest parèntesi i «agafar-nos-ho amb més ganes i empenta de cara al 2021».

La Nit Viva, que ha celebrat tretze edicions ininterrompudament, va batre l'any passat rècord de participants i unes 2.300 persones van gaudir de l'espectacle nadalenc en les vuit funcions que hi va haver durant les quatre jornades programades. La Nit Viva és un muntatge consolidat amb la particularitat de tenir format de pessebre vivent però que recrea la vida a pagès de fa més d'un segle amb una cinquantena d'escenes situades en cases i espais centenaris del Raval del Sastre, amb fins a tres generacions seguides de famílies que hi participen.

La suspensió de la Nit Viva se suma a la del Pessebre Vivent del Bages, que es fa a les Torres de Fals, tal com va explicar aquest diari en l'edició de dijous passat. La comissió organitzadora ha decidit cancel·lar les funcions per falta de gent per cobrir les escenes de l'espectacle i per la incertesa de les limitacions tant de capacitat com de mobilitat.

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha lamentat la cancel·lació dels dos muntatges nadalencs que impliquen gran part dels veïns i veïnes del municipi i l'entorn, que porten cada any milers d'espectadors. «Sempre ens va bé per donar a conèixer el territori i el públic tingui una excusa per tornar un altre dia a gaudir dels restaurants, els recursos turístics i les cases de turisme rural».