Joves de Sant Fruitós recullen mig miler de joguines

Una campanya de recollida de joguines sorgida de la iniciativa d'unes joves estudiants de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages ha aconseguit recollir més de 500 joguines que es lliuraran a Càritas local per tal que les destini a aquelles famílies del municipi que ho necessitin.

Abans de l'entrega a les famílies les peces es desinfectaran i es classificaran per edats. Les joguines recollides són noves o estan en perfecte estat i segueixen criteris no sexistes i no violents.

Aquesta campanya, que s'ha dut a terme des del dia 25 de novembre i fins al 3 de desembre, ha recollit joguines tant al nucli com a les diferents urbanitzacions del municipi.