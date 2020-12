El Rebost del Bages ajuda 5 empreses agroalimentàries a consolidar-se

Cinc pimes i microempreses del sector agroalimentari del territori han participat enguany al programa «T´acompanyem per créixer», impulsat pel Rebost del Bages i que s´emmarca en el Pla Estratègic i Operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona. Les empreses participants són Cal Pepitu (productors de carn i embotits), Caves Artium (del sector del vi), L´Horta que Brota (productors agraris), Mel Cal Fuster i un projecte de ramaderia d´ovelles i cabres de Míriam Ramírez. Totes cinc van iniciar el programa el 2019, any durant el qual van rebre assessorament i una proposta d´accions per portar a terme durant el 2020. Durant aquest any, el programa les ha acompanyat en la implantació d´aquestes accions, que en algun cas han hagut de ser reformulades per donar resposta a la crisi de la covid-19.

El principal repte d´aquesta edició del programa ha estat ajudar les empreses a adaptar-se a la nova situació provocada per la pandèmia i que les ha afectat de manera molt directa, per exemple per la pèrdua de comandes del sector de la restauració. Per això, s´ha treballat conjuntament amb elles en el disseny d´accions personalitzades per potenciar la venda directa, i relacionat amb això, en la incorporació d´eines digitals tant pel que fa a la gestió com a la difusió (web, botigues online, aplicacions...). També hi ha hagut empreses que, gràcies a aquest assessorament, han ampliat instal·lacions i incrementat la seva producció. Totes les empreses es mostren satisfetes amb els resultats obtinguts i manifesten que se senten més preparades per continuar avançant i fins i tot reorientant el seu negoci.

«T´acompanyem per créixer» és un programa adreçat a pimes i microempreses del sector agroalimentari, que ofereix acompanyament per ajudar-les a créixer.