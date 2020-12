Sant Vicenç acull l'exposició sobre els 40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat

La biblioteca de Sant Vicenç de Castellet acull des d'aquest dimecres, 9 de desembre, l'exposició itinerant sobre els 40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El municipi, que compta amb una llarga i potent tradició ferroviària, ja que hi transcorre tant el traçat d'aquesta línia com de la de Renfe, té l'oportunitat de redescobrir la trajectòria de FGC. La biblioteca acull una mostra que fa un recorregut per la història dels 40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a través d'un dels trets que més la caracteritzen: la capacitat d'adaptació de les seves línies a la gran diversitat del territori català.



Visita del president

L'exposició es podrà veure fins al 8 de gener a la Biblioteca Municipal. El dia 23 de desembre es comptarà amb la visita del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font.