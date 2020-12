Un brot de covid dona 48 positius a la residència l'Onada Can Jorba de Santpedor

El CatSalut ha informat aquest dimecres de 48 positius de covid a la residència l'Onada Can Jorba de Santpedor. Es tracta de 43 residents i de 5 professionals, la majoria dels quals són asimptomàtics i ja estan aïllats, mentre quer hi ha cinc persones que revesteixen gravetat però que ja estan sent tractades a la mateixa residència, segons ha explicat l'Ajuntament a través d'un comunicat.

Els casos s'han detectat a partir de les proves PCR que el CatSalut ha fet a tots els residents (prop d'una vuitantena) i treballadors del centre, que ha iniciat els protocols necessaris d'aïllament i prevenció de possibles contagis tan bon punt s'han confirmat els resultats. En aquest sentit, l'Ajuntament envia un missatge de tranquil·litat als familiars dels usuaris, i assegura que es prenen totes les mesures per controlar el brot i tractar totes les persones infectades.

Per la seva banda, la direcció del centre també compta amb el suport de professionals tant per fer front al brot com per cobrir les places vacants pels cinc infectats, segons apunten fonts municipals, de manera que es donen garanties d'assistència a tots els residents. El centre s'ha reorganitzat per mantenir el servei i s'han diferenciat zones per evitar riscos.

A través del seu comunicat, l'Ajuntament apel·la a la responsabilitat dels veïns i a la necessitat d'extremar les mesures preventives d'higiene i distància social, i demana que s'evitin les reunions amb familiars i amics.