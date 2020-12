La Diputació concedeix crèdits per valor de més de 590.000 euros a quatre Ajuntaments del Bages

La Diputació ha concedit en el marc de la Caixa de Crèdit un total de 594.999,70 euros en crèdits als ajuntaments de Navarcles, Sant Salvador de Guardiola, Callús i Sallent. A Navarcles ha estat per a la construcció del nou edifici esportiu a les piscines municipals (175.000 euros); mentre que l'Ajuntament de Sant Salvador els destinarà a l'adquisició de vehicles (15.000 euros), a diversos arranjaments (154.500 euros) i a l'adquisició de mobiliari (5.500 euros). D'altra banda, el crèdit concedit a l'Ajuntament de Callús serviran per fer front a una sentència judicial 192/2015 (45.000 euros); i, els de Sallent, per a l'expropiació del pla especial fabrica vella IV (60.101,21 euros), les inversions en mobiliari (82.248,49 euros) i les inversions en obres d'aquest any (57.650 euros).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals i mancomunitats per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer. Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l'excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari. El tipus d'interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d'un any.