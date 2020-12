El Govern encarrega a FGC la millora del servei de tren Manresa-Lleida

El Govern va donar llum verd ahir a l'encàrrec a Ferrocarrils de la Generalitat perquè assumeixi el projecte de millora dels serveis ferroviaris de la línia R-12, que comunica Manresa i Lleida, passant també per Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Calaf. Tal i com ja es va avançar en el seu moment aquesta actuació s'emmarca dins de les accions anunciades pel Govern per millorar els serveis de transport públic de proximitat a Lleida, amb una oferta conjunta de bus i tren. Entre les accions previstes, hi ha la gestió per a la compra de trens, un nou centre de control i un taller de manteniment.

Aquest acord faculta el departament de Territori i Sostenibilitat per dur a terme, mitjançant FGC, els estudis i actuacions que correspongui, per formular la proposta de millora i implantació de serveis ferroviaris a Lleida i la seva connexió amb Manresa, i per proposar al Govern els acords complementaris a adoptar per a la prestació dels serveis encarregats.

El que es va concretar fa dos mesos i mig és que la intenció és que FGC passi a assumir el 2024 aquesta línia que ara opera Renfe, i que s'hi faci una inversió de 60 milions d'euros. Es volen duplicar freqüències de trens de Lleida a Cervera i passar de les 6 actuals a 12. Fins a Manresa es passarà de 3 a 5 freqüències. Per això, la proposta passa per l'adquisició de trens i també es construirà una central operativa on es farà la gestió i el manteniment.