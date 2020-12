Artés posarà a partir de dilluns un total de 32 propostes a votació popular per elaborar el pressupost municipal per al 2021. Enguany s´ha optat per un format diferent al de les edicions precedents, ja que s´han creat quatre blocs segons l´estimació dels costos de cadascun dels projectes. Es tracta de propostes que han sorgit d´un seguit de debats previs i per àrees temàtiques, que s´han realitzat (enguany per videoconferència) al llarg del mes de novembre.

A partir de dilluns i fins el diumenge 27 de desembre ja es podran votar, tant per via telemàtica, a través de la plataforma Decidim Artés, com presencialment portant les butlletes (que es faran arribar a casa) a l´Oficina d´Atenció Ciutadana. En concret, el primer tram recull quatre propostes de més de 50.000 euros de pressupost, que són els d´arreglar l´espai de platja de la piscina municipal; dotar de recursos l´Oficina d´Habitatge; millorar l´accessibilitat entre la primera i la segona planta de l´Escola de Música i, finalment, obrir espais al pavelló per millorar-ne la ventilació.

El segon tram que es posa a votació és el de projectes amb un cost entre 20.000 i 50.000 euros. En aquest cas, se´n plantegen set: la construcció d´una pista de pàdel municipal, el cobriment de la pista poliesportiva de l´Escola Doctor Ferrer, la del camp de futbol, buscar alternatives de control dels edificis amb conserges o agents cívics, adequar el pàrquing i l´entorn del bosquet de l´Aplec i l´Ateneu, concedir microcrèdits per a la rehabilitació de pisos buits, o equipar i reorganitzar l´espai de l´Auditori.

El tercer engloba vuit propostes d´entre 5.000 i 20.000 euros. Ampliar la xarxa de carrils-bici, instl·lar una pista de patinatge tres dies; implantar microcrèdits per a obres de millora de comerços; fer un acompanyament d´empreses i comerços per facilitar el seu relleu quan tanca; fer campanyes de consum responsable; reprendre el programa de microcrèdits per a emprenedors, crear un espai tecnològic obert amb recursos, i dinamitzar activitats esportives amb jornades temàtiques.

L´últim tram és el de les accions valorades en menys de 5.000 euros, que permet escollir una proposta entre tretze: fer una campanya per tenir cura dels animals, fer-ne una per mantenir els boscos de l´entorn d´Artés nets, millorar el pati de l´escola Doctor Ferrer, posar més papereres per reciclar al carrer, promocionar el mercat setmanal als municipis de l´entorn, fer activitats culturals i comercials al nucli antic, instal.lar biblio-nius per a l´intercanvi de llibres, llogar dispositius digitals per a escolars, fer un estudi per generar energia que faci autosuficients els edificis municipals, fer un estudi per obrir el parc municipal, iniciar el procés participatiu per a un projecte de mobilitat a la plaça de l´Església, elaborar un llibret guia de les entitats, i fer un cicle de tallers culturals.

En base als resultats d´aquesta votació, l'Ajuntament d'Artéselaborarà el pressupost de l´any que ve.