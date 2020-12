Turisme del Bages convoca el sector per establir les estratègies de futur

El sector turístic del Bages celebrarà dilluns vinent un acte virtual per fer balanç d´un 2020 atípic i posar les bases per al rellançament a partir del 2021. Durant la jornada organitzada per Bages Turisme s´explicaran alguns dels principals projectes que s´han iniciat enguany, com el llançament de la ruta del vi de la DO Pla de Bages, l´impuls de diferents campanyes promocionals, la participació als programes de la Diputació de Barcelona de Punts d´Informació Turística (PIT) i Biosphere o la promoció dels productes locals a través de l´elaboració de la guia de l´albergínia blanca del Bages. Durant la sessió es parlarà també de la promoció i difusió de Manresa i el Camí Ignasià a càrrec de l´Ajuntament de Manresa. A més, s´avançaran alguns dels principals projectes en què s´està treballant de cara a l´any vinent. També hi serà present l´associació d´agents privats del sector turístic Bages Impuls, que aglutina molts agents del sector.

Agustí Comas, conseller comarcal de Turisme, ha assenyalat que «en un any tan atípic és especialment important que des de Bages Turisme continuem exercint aquesta funció aglutinadora del sector i que puguem valorar conjuntament les accions de futur i detectar les noves oportunitats que es deriven d´aquest moment tan complex que estem vivint». La jornada virtual, que tindrà lloc de 10 a 12 del matí a través de la plataforma Zoom i és oberta a tots els agents del sector, plantejarà línies de treball i accions conjuntes per al 2021.