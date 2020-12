El poble que ho aprofita gairebé tot

Sant Quirze Safaja s´ha penjat la medalla de ser un poble que no desaprofita pràcticament res. I a més té l´honor, estadístiques en mà, de ser el poble més reciclador de Catalunya. Així es constata en les dades per municipis de gestió de les deixalles del 2019, i així li ha reconegut formalment aquesta setmana l´Agència de Residus.

I és que aquesta petita població del Moianès (670 empadronats) ho recicla pràcticament tot. El seu índex de reciclatge és de pràcticament el 93%, quan la mitjana del país se situa just per sota del 45%. Darrere de Sant Quirze hi ha només 8 municipis més (dels 947 que hi ha a tot Catalunya) que tenen un índex per sobre del 90%. En aquest ordre, són Breda, Matadepera, Verges, Vilabrareix, Viloví d´Onyar, Tavèrnoles, la Pobla de Claramunt i Santa Eulàlia de Ronçana.

El cas de Sant Quirze és especialment significatiu perquè aquestes dades són del 2019, , tot just l´any anterior, el seu nivell de reciclatge era del 41%. En el seu cas, el porta a porta ha estat el sistema escollit per fer aquest salt. Un porta a porta que es va implantar el 8 d´octubre del 2018, en substitució del tradicional d´illes de contenidors, i que és integral, ja que passa per totes les cases i nuclis sense excepció. S´arriba a fer un recorregut diari de recollida de 45 quilòmetres i no hi ha illes d´emergència (punts concrets de contenidors), tret d´una per a masies disseminades, «tancada i amb control d´accés».

I és que els índexs de reciclatge anteriors a la implantació del nou sistema (aquell 41%) portaven afegit un factor que l´acabava de pervertir.

En aquell moment les dades reflectien que a Sant Quirze Safaja es generaven de mitjana 2,5 quilos de deixalles per habitant i dia, mentre que la mitjana de Catalunya era d´1,5. El que van constatar és que els contenidors se´ls omplien sobretot els caps de setmana, essencialment els situats en dos punts de la carretera C-59, que creua el poble. Amb el porta a porta, s´ha tallat d´arrel.