Santpedor obre els ajuts per a despeses d’habitatge i de serveis bàsics

L´Ajuntament de Santpedor té obert fins al proper dia 31 de desembre el període de presentació de les sol·licituds per accedir als ajuts aprovats per a persones o famílies de Santpedor per cobrir despeses d´habitatge i serveis bàsics. Aquesta ajuda està pensada per donar suport a famílies que estan afectades per la greu situació econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus.

Aquesta línia d´ajuts se centra, d´una banda, a facilitar durant un any un total de 200 euros men- suals per a lloguers i quotes hipotecàries d´habitatges. Es podrà sol·licitar amb caràcter retroactiu des del mes d´abril, si s´escau. D´altra banda, el mateix pla preveu una segona línia de subvenció de 500 euros per cobrir costos del que es consideren subministraments bàsics.

El conjunt d´aquest pla d´ajut s´ha dotat amb una partida total de 60.000 euros. Són compatibles amb ajuts d´altres administracions.