El Bages dona ús social a més de 60 tones d’objectes deixats a deixalleries

El Bages ha aconseguit donar sortida i nous usos cada any a 15 tones d´objectes que inicialment havien anat a parar a les deixalleries que hi ha distribuïdes per la comarca. És el resultat d´una iniciativa que va arrencar fa cinc anys i que al llarg d´aquest temps ha posat de manifest la seva utilitat fins a la plena consolidació. Enguany, la pandèmia ha provocat que hi hagués un lleuger descens, ja que les instal·lacions van estar tancades durant el confinament, però el programa manté una alta demanda.

Va ser al final del 2015 quan el Consorci del Bages per a la gestió de residus va posar en marxa un pla per facilitar la reutilització del màxim possible d´objectes que arriben a la seva xarxa de deixalleries. La finalitat d´aquest programa és de caire social i es du a terme en col·laboració amb Creu Roja, Càritas i l´Associació Reto, a més dels Serveis Socials municipals amb qui ja es col·laborava ante- riorment. Aquest programa preveu que Càritas, Creu Roja i Serveis Socials puguin aprofitar el màxim possible d´objectes que entrin a les deixalleries en bones condicions i que siguin considerats béns de primera necessitat. Es tracta, per exemple, de mobiliari que es pugui reutilitzar, electrodomèstics en bon estat, articles per a nens, etc.

Per al Consorci, aquesta iniciativa suposa un doble objectiu: donar resposta a les necessitats socials de les persones més necessitades i, d´altra banda, un objectiu ambiental que passa per reutilitzar i aprofitar el màxim d´objectes que arriben a les deixalleries. Amb el projecte de reutilització social s´aprofiten, cada any, unes 15 tones d´objectes que arriben a la xarxa de deixalleries del Consorci.

El programa ha permès donar una nova vida a utensilis que havien anat a parar a aquestes instal·lacions del circuit del reciclatge, però que amb aquesta iniciativa han tingut un ús directe i han permès ajudar famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Enguany, la situació d´excepcionalitat generada per la pandèmia, que també ha afectat la utilització de les deixalleries, ha incidit en les xifres, però tot i així els vuit primers mesos de l´any es van recollir 3,5 tones d´objectes, que han estat derivades a aquestes finalitats socials. Del gener a l´agost hi va haver un total de 157 aportacions (utensilis) diferents a la xarxa de deixalleries del Consorci que s´han pogut destinar al projecte de reutilització social.

Per tipologia de materials rebuts que s´han pogut destinar al projecte, destaquen 35 objectes de mobiliari (taules, armaris, llits, matalassos...);?15 electrodomèstics (estufes, rentadores, neveres...);?13 objectes de primera necessitat per a nadons (llitets, trones, cadiretes de cotxe...). També és important l´entrada d´altres objectes infantils, com joguines, bicis i patinets.