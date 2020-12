Món Sant Benet suspèn la tercera edició del pessebre vivent al monestir

Les parets mil·lenàries del monestir de Sant Benet de Bages no podran acollir enguany el pessebre vivent que, els dos darrers anys, ha ambientat les festes nadalenques. Les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19 han fet inviable la representació del muntatge nadalenc ambientat en l'època medieval, que l'any passat es va consolidar amb prop de 4.000 visitants.

L'únic pessebre vinent de Catalunya que es fa a l'interior d'un monestir haurà d'esperar per tornar-se a representar. La Fundació Catalunya La Pedrera ha confirmat que enguany Món Sant Benet no podrà ser l'escenari per tercera vegada de la representació nadalenca. El muntatge, que va néixer el Nadal del 2018, es va consolidar l'any passat amb la participació d'un centenar d'actors i la implicació d'institucions i entitats de la comarca.

«Un pessebre del segle XXI en un monestir del segle X». Amb aquest leitmotiv com a punt de partida, Món Sant Benet va estrenar fa dos anys la primera edició del seu pessebre vivent. Una proposta ambiciosa que combina la representació de les escenes clàssiques amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions.

Després de l'èxit de la primera edició, l'any passat es van ampliar fins a cinc els dies d'escenificació, amb quatre sessions diàries, i es van incorporar noves escenes, nous personatges i recursos escènics novedosos com un mapatge que ocupava la façana de l'església del monestir.

El pessebre de Sant Benet, l'únic de tot Catalunya que es realitza dins d'un monestir, recrea les escenes tradicionals pròpies dels pessebres com les rentadores, l'anunciació als pastors, el naixement o els tres Reis d'Orient combinades amb situacions de l'època medieval, com la vida monacal, donant al projecte una singularitat especial.

L'any passat la representació va entrar a formar part de la Coordinadora de Pessebres de Catalunya i enguany, com la gran majoria de cites, farà un parèntesi forçat per la pandèmia de la covid-19.