El turisme del Bages suma forces per al rellançament postpandèmia

Els agents turístics del Bages, tant públics com privats, estan plenament aliniats per potenciar a la comarca els valors del turisme post-Covid, com són la sostenibilitat, la no massificació i el turisme de natura i aire lliure. Així s'ha posat de manifest a la jornada de tancament d'any organitzada per Bages Turisme que s'ha celebrat aquest dilluns i que ha estat seguida per una cinquantena de persones.

La sessió ha servit per posar en comú la tasca desenvolupada per Bages Turisme al llarg d'aquest any i compartir alguns dels projectes previstos per l'any vinent, així com per conèixer l'estat d'ànim del sector en aquests moments tan difícils i fer front comú per afrontar tots els reptes que es presenten.

L'alcalde de Manresa i president de Bages Turisme, Marc Aloy, ha obert la jornada parlant de l'excepcionalitat viscuda aquest any, que ha afectat de manera molt directa el sector turístic. Aloy ha destacat l'esforç que s'ha fet per continuar treballant malgrat la situació i la capacitat per reinventar les propostes turístiques per adaptar-les a les possibilitats actuals.

Des de Bages Turisme s'ha presentat un dels principals projectes d'enguany, la ruta del vi de la DO Pla de Bages, un projecte ambiciós que s'ha portat a terme en estreta col·laboració amb la DO i que va més enllà de les visites a cellers, proposant que el Bages sigui la destinació de la primera ruta d'enoturisme cultural de Catalunya, posant en valor el seu patrimoni de pedra seca. També s'ha explicat l'esforç que s'ha fet per digitalitzar la comunicació i per fer accions de promoció de la destinació Bages.

En aquest sentit, destaca el creixement de la presència a les xarxes socials i el fet que el Bages és la comarca de Barcelona més ben valorada pel que fa als seus atractius turístics, amb una nota d'un 9,23 per part dels visitants. Pel que fa a les accions turístiques vinculades al Geoparc de la Catalunya Central, un projecte que va més enllà de l'àmbit turístic, aquest any han entrat en funcionament els centres d'informació de Sallent i de Montserrat i s'ha avançat en senyalització, formació de guies i en el desplegament d'un pla de màrqueting propi.

Durant la jornada s'ha parlat de l'estat del projecte de Manresa 2022. El seu director executiu, Albert Tulleuda, ha destacat el gran pas endavant que s'ha fet en l'àmbit de la col·laboració mútua entre tots els agents del sector turístic de la comarca i altres nivells, i ha anunciat la signatura imminent d'un acord entre totes les autonomies per on passa el Camí Ignasià que té la voluntat de convertir aquest camí en una de les grans rutes de l'estat.

Des de la Diputació de Barcelona s'han presentat els programes PIT i Biosphere que pretenen, el primer, dotar el territori del màxim nombre de punts d'informació turística i, a la vegada, capacitar el personal perquè pugui informar bé al visitant i, el segon, ajudar les empreses turístiques a millorar la seva gestió i fer-les més sostenibles no només en el sentit estrictament ambiental. Aquests programes també la relació i intercanvi dels diversos agents del sector turístic de la comarca.

La jornada ha acabat amb la presentació d'algunes de les línies de treball de Bages Turisme de cara el 2021, entre les quals hi ha la definició d'una xarxa de camins amb un enfoc turístic com a eina per crear nova oferta turística i per atraure visitants, continuar creant guies de productes singulars per a posar en valor els productes gastronòmics com l'oli, l'organització d'un cap de setmana promocional al Bages i accions orientades a promoure el turisme d'autocaravanes i el turisme de reunions. Durant el debat final, moderat pel conseller comarcal de Turisme Agustí Comas, s'han pogut conèixer els punts de vista de representants del sector privat com Bages Impuls i també d'empreses a títol individual, en unes intervencions que han posat de manifest el neguit que viu el sector davant l'escenari actual d'incertesa i de restriccions.