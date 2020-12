El brot de la residència l'Onada de Santpedor suma sis positius més i ja afecta 65 dels 78 residents

Detall d'una finestra de la residència l'Onada de Santpedor on es veuen dos treballadors a dins.

Detall d'una finestra de la residència l'Onada de Santpedor on es veuen dos treballadors a dins. | ARXIU/ACN

El brot de covid-19 a la residència l'Onada Can Jorba de Santpedor, al Bages, ja afecta 65 dels 78 residents que té el centre. Quinze dels usuaris presenten símptomes mentre que la resta són asimptomàtics. Tots ells es troben aïllats, segons informa el mateix centre en un comunicat. La direcció assegura que els nous positius es van produir mentre no es tenia coneixement del brot. De moment, no s'ha registrat cap defunció.

Ahir dilluns, el grup municpal de la CUP a Santpedor (formació que té dos regidors a l'oposició al consistori), va requerir que la residència de gent gran (de titularitat municipal però amb gestió concedida a l'empresa l'Onada) "sigui intervinguda pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als efectes de pal·liar la situació actual i fins que aquesta s'hagi resolt".

La formació fa aquest requeriment argumentant "la gravetat de la situació que es viu a la residència, consistent en un brot de Covid-19 detectat des del diumenge 6 de desembre".

Regió7 ja va informar a mitjan de la setmana passada d'un nombre elevat de positius en aquest centre, que divendres se situava en 52 casos, segons va informar la direcció del centre.



Els cupaires manifesten en un comunicat que han fet públic que "en altres casos similars, com els de les residències de Bellver de Cerdanya, on van donar positiu el 37% dels seus usuaris el mes d'octubre, o de Berga, que comptava amb un percentatge d'usuaris afectats del 45% a l'abril, van ser intervingudes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de pal·liar la situació", i que "els protocols legalment establerts a dia d'avui protegeixen l'existència de brots a les residències".

Per aquest motiu demanen aquesta intervenció i que "sigui convocada de forma telemàtica la Comissió de Seguiment de la Residència l'Onada de Santpedor, per tal que l'empresa concessionària doni explicacions a tots els grups municipals i es pugui escoltar a les treballadores i usuàries del servei sobre l'estat actual i les possibles causes del brot".

També exigeixen que es faci "una investigació per esbrinar les causes del brot, amb l'objectiu de detectar alguna possible negligència o incompliment dels protocols legalment establerts com a origen del mateix".