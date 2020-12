Una dona de 80 anys mor en un incendi al seu habitatge a Sant Joan

La façana de la casa on es va produir l’incendi

La façana de la casa on es va produir l’incendi mireia arso

Un veïna de Sant Joan de Vilatorrada va morir ahir al migdia com a conseqüència d´un incendi que va tenir lloc al domicili on vivia. La víctima mortal és Maria Lluïsa Pujol Marquet, de 80 anys d´edat i que actualment tenia la mobilitat reduïda.

D´altra banda, arran d´aquest mateix incendi tres persones més van haver de ser ateses pels serveis mèdics al resultar intoxicades per inhalació de fum i al patir algunes cremades.

L´incendi, que segons les primeres hipòtesis va començar per la guspira d´una llar de foc, es va produir al primer pis del número 7 del carrer Barcelona, un habitatge situat en ple centre del municipi bagenc.

Els serveis d´emergències van rebre l´avís d´aquest incendi quan passaven pocs minuts d´un quart de dotze del migdia i segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, les flames va afectar un espai d´uns 10 metres quadrats de l´habitatge.

De fet, quan faltaven sis minuts per tres quarts de 12 del migdia, quan encara no feia ni mitja hora que s´havia alertats els diferents serveis d´emergències, l´incendi ja estava controlat, segons van explicar les mateixes fonts. I finalment, minuts abans d´un quart d´una del migdia, els bombers ja van donar l´incendi totalment per extingit.

El foc es va produir a la part posterior de la primera planta de la casa, que és on vivia la víctima mortal amb el seu marit Claudi Puig. Tant Puig com Lluïsa Pujol són dues persones molt conegudes al municipi per la seva implicació amb diferents entitats del poble i també perquè anys enrera el matrimoni havia tingut un establiment comercial dedicat a la venda d´embotits a Sant Joan de Vilatorrada mateix.

La casa on va tenir lloc l´incendi d´ahir al migdia és un edifici familiar que compta amb dos pisos i amb un garatge a la planta baixa.

Al primer pis de l´immoble afectat és on vivia la víctima amb el seu marit mentre que a la planta superior és on hi viuen el fill del matrimoni, la seva parella i la filla d´ells.

Justament arran de l´incendi que va tenir lloc ahir al matí, el marit de la víctima va resultar ferit amb pronòstic menys greu per inhalació de fum i també va patir diverses cremades. Després de rebre una primera atenció al mateix lloc dels fets, Claudi Puig va ser traslladat amb un ambulància del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) fins a l´hospital de Sant Joan de Déu, on va quedar ingressat.

Els altres dos ferits en l´incendi, en aquest cas ambdós de caràcter lleu, van ser el fill i la néta del matrimoni. A diferència del marit de la víctima, però, el seu fill i la menor van ser traslladat en ambulància del SEM fins al Centre d´Urgències d´Atenció Primària (CUAP) de Manresa, on després de ser atesos pels professionals mèdics van rebre l´altra.

D´altra banda i arran de l´incendi, els Mossos d´Esquadra, que també es van personar al lloc dels fets ahir al migdia, s´han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials per tal d´aclarir les causes del foc que va acabar amb la vida de Pujol.