Montserrat ja té exhaurida la seva capacitat per a les litúrgies de Nadal

Montserrat té ja exhaurides les reserves per poder assistir tant a les Vespres del dia 24 a 3/4 de 7 de la tarda (a continuació de les quals se celebra el concert de Nadal de l'Escolania), com per a la Missa del Gall que tindrà lloc aquell mateix dia a partir de 2/4 d'11, i la missa del dia de Nadal, programada per al divendres 25 a les 11 del matí.

Actualment, l'aforament a les celebracions litúrgiques està limitat al 30%, seguint la normativa del Procicat. Per tant, només hi poden entrar fins a 200 persones. Dels propers esdeveniments, sií que hi ha places disponibles encara tant per a la missa de Sant Esteve (26 de desembre a les 11 del matí) com per a la de Reis (6 de gener, també a les 11 del matí).

Per Nadal estarà obert l'Hotel, amb una ocupació alta per a aquella nit, i les cel·les, que també presenten ja un bon nivell de reserves, dins de les limitacions establertes, segons han concretat fonts de l'Abadia.

Montserrat TV (abadiamontserrat.cat/tv) oferirà tots els actes; la missa dels dies 25, 26 i 27 de desembre i 3 de gener es veuran per la Xarxa de Televisions Locals; i la dels dies 1 i 6 de gener, també per Ràdio Estel. L'Escolania serà fora des del divendres 25, al migdia (després de la missa de Nadal), fins al diumenge 10 de gener de 2020, que tornaran a cantar a la missa conventual d'aquest dia. Per tant, al llarg d'aquests dies no hi haurà el cant de la Salve i el Virolai.

Cal recordar que des del passat mes d'agost, Montserrat té en marxa un sistema de reserva per accedir a les principals celebracions litúrgiques, com són la missa conventual diària, la pregària del migdia a càrrec de l'Escolania i celebracions extraordinàries, com ara aquestes de Nadal, i també per pujar a venerar la imatge de la Mare de Déu al cambril. Les reserves, que són gratuïtes, es poden fer a través de la pàgina web del monestir (abadiamontserrat.cat/reserves). D'aquesta manera es vol garantir la capacitat, respectant les distàncies i les mesures de seguretat.

Per fer la reserva, el sistema primer demana que es marqui la data en què es preveu la visita. Tot seguit, cal anotar l'hora, que en el cas de les misses i la Salve és fixa, ja que es fa a una hora determinada.

Per a la visita al cambril de la Moreneta s'ofereixen franges d'un quart d'hora. Tot seguit, cal anotar el nombre de persones de la reserva, fins a un màxim de 6, i en el darrer pas es demanen dades personals (nom i cognoms, mòbil, adreça de correu electrònic, lloc d'origen i, en el cas de Catalunya, codi postal).

De la mateixa manera que si fos una reserva d'entrades, el sistema envia un e-mail de confirmació amb un número de localització de la reserva i un tiquet en format PDF per imprimir.