Sant Fruitós celebra una matinal d'activitats per la Marató de TV3

Sant Fruitós de Bages viurà aquest dissabte, 19 de desembre, una matinal solidària per tal de recaptar fons per la Marató de TV3, que enguany va destinada a la investigació per combatre la covid-19.

A partir de les 10 del matí, les persones que facin un donatiu podran participar en la pintada d'un mural col·lectiu que es crearà a l'entorn del Cobert de la Màquina de Batre. De la mà de l'artista local Clara Oliveres els participants podran posar el seu granet de sorra en forma de paraula i deixar-lo plasmat en una paret. Es podrà participar en la pintada fins a la una del migdia.

Per tal d'amenitzar la jornada, l'entitat El Club de la Guitarra oferirà, des de les 12 i fins a ? d'una del migdia, un concert de cançons nadalenques sota el Cobert de la Màquina de Batre.

La matinal finalitzarà amb un enlairament de globus solidaris entorn de la mateixa plaça Onze de Setembre. Aquests globus, que són de material biodegradable, es podran adquirir fent un donatiu.

A banda, durant tot el matí hi haurà guardioles solidàries per tal que les persones que ho desitgin puguin fer el seu donatiu. Tots els diners que es recaptin aniran a parar íntegrament a la Marató de TV3. Totes les activitats es realitzaran seguint els protocols sanitaris i de prevenció necessaris.

En el marc dels actes solidaris per La Marató, també s'ha realitzat la projecció del documental "100 dies" que narra les vivències dels avis de la residència El Lledoner i d'altres centres de Catalunya. La doble sessió d'aquest documental ha permès recaptar uns 200 euros que també s'entregaran a la Fundació de La Marató.