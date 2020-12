El Govern aprova l’ens que planificarà el transport públic a la regió Central

El Govern de la Generalitat va donar llum verd ahir a la creació de la taula de mobilitat de la Catalunya Central (també a la del Penedès), un organisme que té per objectiu facilitar la participació dels municipis i comarques que conformen aquest territori en la planificació i gestió dels diferents sistemes de transport que el connecten. Estarà formada per l´Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i s´hi afegiran els consells comarcals del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona, juntament amb els consistoris de les respectives capitals.

Fonts del Govern han concretat que entre les funcions de les noves taules de mobilitat hi ha la d´elaborar les propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l´establiment de programes d´explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya i del Pla director de Mobilitat de l´ATM de Barcelona.

Alhora permetrà als participants fer propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic en el marc dels instruments de planificació del Govern i del pla director de l´ATM de Barcelona.

També podrà formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis de transport públic.

Les taules de mobilitat s´encarregaran a més a més d´analitzar i estudiar l´evolució del mercat global de la mobilitat, «amb especial atenció al seguiment de l´evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat». També tindran la responsabilitat de proposar la realització de campanyes de comunicació amb l´objectiu de promoure la utilització del sistema de transport públic i mesures per al foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans.

Altres objectius són elaborar propostes per millorar la seguretat en el transport; i per a l´ús racional de les vies i de l´espai públic en aspectes com l´aparcament, les àrees de vianants o la implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes. També participaran en el disseny de la política de finançament.

En el cas de la del Penedès, inclourà el consell comarcal de l´Anoia i l´Ajuntament d´Igualada, juntament amb els consistoris del Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, Calafell, Cunit i Sant Sadurní d´Anoia, l´Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l´Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona.