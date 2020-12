L'Ajuntament de Cardona aporta 2.000 euros a Càritas per pal·liar els efectes de la pandèmia

L'Ajuntament de Cardona i Càritas Cardona han signat un conveni de col·laboració per pal·liar els efectes de la pandèmia a la població més vulnerable del municipi. Arran de la pandèmia de la covid-19, i de la crisi social i econòmica provocada pel virus, l'entitat cardonina ha hagut d'afrontar un augment important de la seva activitat social d'ajuda i acompanyament a les persones vulnerables de la vila. D'acord amb això, s'ha vist incrementat el nombre de persones i famílies amb necessitats socials i amb risc d'exclusió.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Cardona, amb la voluntat «d'ajudar la població més vulnerable» i «donar suport a Càritas per tal que pugui facilitar ajuts d'alimentació a famílies i persones amb dificultats econòmiques», ha realitzat una nova aportació d'ajuts de 2.000 euros a l'entitat, que serviran per comprar aliments al comerç local i repartir-los entre les persones que tenen més risc d'exclusió social i necessitats a cobrir de manera urgents generades per la pandèmia.