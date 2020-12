Montserrat ja té exhaurida la seva capacitat per a les litúrgies de Nadal

Montserrat té ja exhaurides les reserves per poder assistir tant a les Vespres del dia 24 a 3/4 de 7 de la tarda (a continuació de les quals se celebra el concert de Nadal de l´Escolania), com per a la Missa del Gall que tindrà lloc aquell mateix dia a partir de 2/4 d´11, i la missa del dia de Nadal, programada per al divendres 25 a les 11 del matí.

Actualment, l´aforament a les celebracions litúrgiques està limitat al 30%, seguint la normativa del Procicat. Per tant, només hi poden entrar fins a 200 persones. Dels propers esdeveniments, sí que hi ha places disponibles encara tant per a la missa de Sant Esteve (26 de desembre a les 11 del matí) com per a la de Reis (6 de gener, també a les 11 del matí).

Per Nadal estarà obert l´Hotel, amb una ocupació alta per a aquella nit, i les cel·les, que també presenten ja un bon nivell de reserves, dins de les limitacions establertes, segons han concretat fonts de l´Abadia.

Montserrat TV (abadiamontserrat.cat/tv) oferirà tots els actes; la missa dels dies 25, 26 i 27 de desembre i 3 de gener es veuran per la Xarxa de Televisions Locals; i la dels dies 1 i 6 de gener, també per Ràdio Estel. L´Escolania serà fora des del divendres 25, al migdia (després de la missa de Nadal), fins al diumenge 10 de gener de 2020, que tornaran a cantar a la missa conventual. Per tant, al llarg d´aquests dies no hi haurà el cant de la Salve i el Virolai.

Des del mes d´agost, Montserrat té en marxa un sistema de reserva per accedir a les principals celebracions litúrgiques, com són la missa conventual diària, la pregària del migdia a càrrec de l´Escolania i celebracions extraordinàries, com ara aquestes de Nadal, i també per pujar a venerar la imatge de la Mare de Déu al cambril. Les reserves, que són gratuïtes, es poden fer a través de la pàgina web del monestir.

Per fer la reserva, el sistema primer demana que es marqui la data en què es preveu la visita. Tot seguit, cal anotar l´hora, que en el cas de les misses i la Salve és fixa, ja que es fa a una hora determinada. Per a la visita al cambril de la Moreneta s´ofereixen franges d´un quart d´hora.

Tot seguit, cal anotar el nombre de persones de la reserva, fins a un màxim de 6, i en el darrer pas es demanen dades personals (nom i cognoms, mòbil, adreça de correu electrònic, lloc d´origen i, en el cas de Catalunya, codi postal). De la mateixa manera que si fos una reserva d´entrades, el sistema envia un e-mail de confirmació amb un número de localització de la reserva i un tiquet en format PDF per imprimir.