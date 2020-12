Sant Fruitós fa una campanya nadalenca per promocionar el comerç de proximitat

L'associació Sant Fruitós Comerç Actiu ha engegat una campanya nadalenca per tal de promocionar la compra als establiments del municipi i potenciar d'aquesta manera el comerç de proximitat. Sota l'eslògan «Per Nadal fes un clic al comerç local» s'ha impulsat un sorteig de 50 vals de 100 euros cadascun, per gastar als establiments adherits.

En aquest sentit, les persones que facin una compra en algun dels 62 comerços que conformen l'entitat, obtindran un número pel sorteig que es realitzarà el matí del dia 9 de gener a través de Ràdio Sant Fruitós al 107.5 de l'FM i en línia a través de l'APP mòbil municipal.

Paral·lelament, per tal de donar a conèixer els establiments locals, s'ha elaborat un audiovisual on apareixen representats el 100% dels establiments de l'associació. Amb aquesta campanya es vol donar visibilitat a les persones que hi ha darrere de cada establiment i fomentar que els veïns i veïnes facin compres de proximitat. El vídeo es pot veure en diferents establiments del municipi on s'han col·locat pantalles de grans dimensions que es poden veure des del carrer i a les xarxes socials i al canal de Youtube de l'Ajuntament.

El consistori ha col·laborat econòmicament en la difusió de la campanya i ha facilitat espais per tal de col·locar cartells promocionals com les marquesines de les parades d'autobús.