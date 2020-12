La pluja descalça la via del tren entre Cerdanyola i Montcada i Reixac

La pluja que assola el Vallès Occidental aquest divendres a la tarda ha descalçat la via del tren en diferents punts del tram entre Cerdanyola i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Els danys causats a la infraestructura pels "forts aiguats" caiguts a la zona han obligat Adif a interrompre la circulació per les dues vies entre aquests dos punts, en una acció que afecta els trens de les línies R4 i R7. Les primeres informacions apunten que cap tren ha quedat atrapat per la incidència. Renfe ha informat que no es pot establir servei alternatiu per carretera i recomana utilitzar altres línies de Rodalies per anar a Montcada o els combois d'FGC per anar a Sabadell o Terrassa.