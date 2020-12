El vial de l'accés a la C-55 i les obres a Castellet centren el pressupost de Sant Vicenç

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat un pressupost per al 2021 que preveu la materialització de dues intervencions d'envergadura que ja estaven encarrilades, com són el del vial que ha de permetre completar l'accés a la carretera C-55 en sentit sud, i la rehabilitació del turó i el conjunt monumental de Castellet, i alhora començar a planificar un projecte de futur, el de la creació d'un nou complex esportiu que inclouria una piscina coberta.

Aquest pressupost, aprovat amb els vots de l'equip de Govern (Esquerra, PSC i Sant Vicenç En Comú) i els vots en contra de l'oposició (Junts per Sant Vicenç), ascendeix que arriba als 10,2 milions d'euros. Fonts de l'executiu local destaquen que es prioritzen la despesa destinada a polítiques socials, la millora de l'entorn, el reforç de la seguretat i la potenciació dels serveis públics.

En capítol d'inversions destaca, per una banda, l'execució del vial d'accés a la C-55, una obra molt reivindicada, especialment pels empresaris de la zona i per transportistes, que ara tenen complicat l'accés, sobretot per entrar-hi venint del sud o per sortir-ne en direcció cap a Manresa, perquè obliga els vehicles a fer volta i no sempre les indicacions estan prou ben senyalitzades.

El futur vial destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i des d'allà enllaçarà amb el polígon industrial de les Vives sense haver de donar la volta fins a la Farinera. Es tracta d'un vial de 320 metres de llargada, i amb un carril de circulació per banda, i que permetrà el pas de tot tipus de vehicles. També s'hi instal·larà enllumenat i una vorera a una de les bandes, per poder anar a peu. És previst que la Generalitat assumeixi un terç del cost de l'obra i la resta l'Ajuntament.

L'altra gran inversió és l'avenç en les fases centrals de la rehabilitació del conjunt patrimonial de Castellet, que se centraran en l'arranjament de l'estructura de l'ermita, inclòs l'estudi arqueològic i històric del temple i la rehabilitació de la casa de l'ermità i la reforma de la torre, que es podrà visitar i esdevindrà un mirador de tot l'entorn natural del municipi.

El pressupost aprovat per al 2021 també inclou l'actuació de millora i fixació del talús de la Pujada del Ciment i la implantació del servei de transport a demanda. En paral·lel, es preveu la redacció del projecte del complex esportiu que es farà a l'entorn del pavelló i que inclourà una piscina coberta.

Pel que fa als serveis públics, es licitarà el nou servei de manteniment de parcs i jardins amb una dotació econòmica un 30% superior respecte a aquest 2020. També es proposa millorar la recollida selectiva, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de càmeres de videovigilància i reforçar les actuacions de manteniment en edificis i equipaments municipals.

En el marc del ple extraordinari s'ha donat llum verda al Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 que planteja les principals actuacions que es duran a terme durant els propers anys al municipi.