Navarcles aprova un pressupost a l'alça per afrontar inversió pendent

El ple de l'Ajuntament de Navarcles ha aprovat el pressupost per a aquest 2021 que ascendeix a 6,2 milions d'euros, una xifra que representa un increment de l'1,3% (uns 83.000 euros) respecte dels números del 2020, que ja van suposar un augment de gairebé l'11% amb relació a l'any anterior. Els comptes es van aprovar amb els set vots a favor de l'equip de govern (Ara Navarcles, CUP i Navarcles En Comú) i amb el vot en contra dels dos grups de l'oposició (Junts i PSC).

El regidor de Serveis Econòmics, Toni Muñoz, va explicar que l'increment es deu principalment al fet que s'ha apostat per dur a terme el projecte guanyador dels pressupostos participatius de l'any passat, el menjador de l'escola vermella, amb un cost de 150.000 euros pel projecte i l'obra, que es vol començar el 2021.

També es preveuen iniciar, a principis d'any, les obres del bar del complex municipal esportiu amb piscina coberta Els Tres Pins, que s'ha posat en marxa aquest mes de novembre, la gestió del qual sortirà a concurs. Muñoz va subratllar que igualment es faran les inversions habituals que passen per la millora de l'asfaltat de carrers, arranjaments i clavegueram.

En aquest sentit, el regidor també va especificar que hi ha la intenció de fer una incorporació de romanent de tresoreria un cop liquidat el pressupost del 2020 per executar inversions pendents com ara la calefacció de l'escola, que ha donat molts problemes els últims anys, i l'adequació del terreny de l'antiga empresa Dresca, que és de titularitat municipal. Es tracta d'una pastilla de terreny on hi ha una de les naus, al costat d'on s'està construint el nou centre d'assistència primària (CAP). També es preveu construir més nínxols al cementiri i invertir en enllumenat, entre d'altres.

El ple també va aprovar, dins l'aprovació d'aquest pressupost, la creació de dues places més a la plantilla (una d'operari per la brigada municipal i una altra per les oficines d'atenció al ciutadà), a més de pressupostar llocs de treball fins ara externalitzats i que, en breu, passaran a formar part del personal propi del consistori, com són el de tècnic informàtic i el de tècnic de so i llums.

Pel que fa a les reduccions en les despeses, segons Toni Muñoz les mesures per fer front a l'impacte de la covid-19 han obligat a «reequilibrar» algunes partides, sobretot les referents a festes. D'entrada, no s'ha pressupostat la Fira Monacàlia, tot i que «se segueix treballant per tirar-la endavant si les restriccions ho permeten». En canvi, tot indica que les festes previstes per al primer trimestre del 2021 (Cap d'Any,Carnestoltes, festa major d'hivern i migas) no es podran dur a terme.

Respecte als ingressos, es preveu una davallada important en alguns serveis com l'escola bressol, que han patit una reducció en el nombre d'infants matriculats. No obstant, l'executiu assegura que aquestes reduccions no suposaran pujades d'impostos o de taxes, tal i com es va acordar al ple del passat setembre, sinó que es compensaran amb fons extraordinaris provinents de la Generalitat i amb un petit augment de l'endeutament.

En el ple es va informar que el 2020 s'han executat vuit de les deu propostes més votades als pressupostos participatius. Per ordre de votacions: millora de senders i camins, elaborar una diagnosi i borsa d'habitatge, projectes per gent gran, augmentar el pressupost de festa major, ajudes per la rehabilitació d'habitatges per gent gran, wifi gratuït als espais municipals, servei d'autobús els diumenges al matí i servei més ampli i tallers per fomentar l'ocupació per a joves.