Sant Fruitós amb la Marató de TV3

Sant Fruitós de Bages ha celebrat una matinal solidària per tal de recaptar fons per la Marató de TV3 que enguany va destinada a la investigació per combatre la covid-19.

Les persones que han fet un donatiu, han participat en la pintada d'un mural col·lectiu entorn del Cobert de la Màquina de Batre, amb el guiatge de l'artista local Clara Oliveres .

També, l'entitat El Club de la Guitarra ha amenitzat la matinal amb un concert de cançons nadalenques sota el Cobert de la Màquina de Batre.