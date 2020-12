L'oposició de Sant Joan atura l'increment de la quota de l'aigua que preveia el govern

El front comú dels grups de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (ERC, Junts, Compromís i Ciutadans) per aturar l'increment del preu de l'aigua previst pel govern municipal ha donat el seu resultat. Les quatre formacions, que sumen 9 dels 17 regidors, van forçar en el ple d'aquest dijous l'aprovació de la congelació de la quota del servei, desestimant d'aquesta manera l'increment del 18% que havia aprovat inicialment el govern d'Alternativa i PSC. Amb l'aturada d'aquest increment, l'oposició considera que s'ha respectat la voluntat majoritària del ple.

El govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada va aprovar inicialment el 15 d'octubre passat l'ordenança reguladora sobre la prestació del servei públic d'abastament d'aigua, que presta Aigües de Manresa, i que preveia un increment de la quota fixa del servei del 18%. La nova ordenança es va aprovar en un ple extraordinari gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que la proposta va tenir 8 vots a favor de l'equip de govern i 8 en contra dels grups de l'oposició, on faltava un regidor de Junts, que no havia rebut l'acta com a nou membre del consistori i no hi va poder assistir.

L'oposició en bloc es va mostrar contrària a aquest increment i va considerar que hi havia hagut una alteració de les majories perquè l'ordenança s'havia aprovat aprofitant l'absència d'un regidor. Els quatre grups municipals van presentar al·legacions conjuntes en considerar l'increment del preu de l'aigua «clarament abusiu, injust i injustificat» en un moment de crisi com l'actual.

Les reivindicacions dels grups de l'oposició han acabat prosperant. Aquest dijous el govern va portar al ple la proposta de resolució a les al·legacions presentades per ERC, Junts, Compromís i Ciutadans per tal de desestimar-les, una proposició que va ser rebutjada amb els 9 vots en contra de l'oposició enfront dels 8 a favor de l'equip de govern. Acte seguit, com a assumpte sobrevingut, es va aprovar el preu de l'aigua per al 2021 amb el contingut de les al·legacions que demanaven que les quotes es mantinguessin intactes i que durant el 2021 fossin les mateixes que el 2019 i el 2020.

El portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, celebra que finalment la pressió de l'oposició hagi aconseguit frenar l'increment del preu de l'aigua, que considera que era «desmesurat i injust en un moment com l'actual». Assegura també que aturar la pujada i congelar la quota «era una cosa de sentit comú, i ho exemplifica el fet que ens hem pogut posar d'acord partits tan diversos».

D'altra banda, l'equip de govern d'Alternativa per Sant Joan i el PSC considerava que la proposta preveia «un mínim increment d'1,97 euros per trimestre», que serviria per poder fer tot el manteniment de la xarxa de subministrament d'aigua i clavegueram que el municipi necessita durant els pròxims anys. Al·legava també que la taxa que es paga al municipi és inferior a la d'altres localitats com Manresa, Santpedor i Sant Fruitós de Bages.