El santuari de Joncadella ja pot anunciar les misses a toc de campana

La llegenda atribueix a sant Paulí, bisbe de Nola, ciutat situada a la regió napolitana de Campània, l'origen de les campanes al segle V per a usos eclesiàstics, ja que les utilitzava per convocar els fidels. Però no és fins a l'any 561 que sant Gregori de Tours, ciutat històrica de França travessada pel riu Loira, escriu un informe on esmenta, per primer cop, l'ús d'una campana a la torre d'una església. Tot i els difosos orígens, és ben segur que el darrer temple que ara en té una és el santuari de Joncadella, que ahir la va beneir.

L'eucaristia era especial i la campana, anomenada Montserrat, situada a l'altar i a la vista de tots els feligresos, va aclaparar el protagonisme. Tot i la presència del mossèn custodi del santuari, Manuel López, va ser el monjo de Montserrat Valentí Tenes qui va oficiar la missa i va donar pas al ritual per beneir la campana. Els padrins van col·locar un encenser sota la campana i Tenes va avivar el foc i va ruixar l'aigua beneïda. És la primera, i més petita, que mossèn López té la intenció de col·locar al santuari, ja que de cara a l'any 2024, any del 75è aniversari de l'entronització de l'actual talla de la Mare de Déu de Joncadella, vol que n'hi hagi quatre.

La campana, de 60 quilograms, tocarà cada hora i, a més, per anunciar que s'hi fa missa i quan tingui lloc al santuari un funeral. Un sistema informàtic s'encarregarà que soni quan correspon.

Els padrins van ser els primers que van fer sonar la campana ahir, durant la litúrgia, i tot seguit ho van fer els religiosos que van presidir la missa.

La Fundació Ars-Garriga Mir, que s'encarrega de preservar l'important patrimoni del col·leccionista d'art Gabriel Garriga, va cedir al santuari la campana, de la qual es desconeixen els orígens. Josep Maria Rossell, fill d'una cosina del col·leccionista, en va ser padrí com a president de la fundació, i en la litúrgia va fer esment del vincle familiar amb el temple. Al marge de la campana, el seu pare va participar en la restauració de la talla mariana i la seva germana va pintar els daurats de les teles del presbiteri.