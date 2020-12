La venda de loteria del primer sorteig de Nadal amb covid s'anima a última hora

Al principi de novembre les administracions de loteria auguraven un sorteig de Nadal molt negre, amb poques vendes i que seria una de les pitjors temporades dels darrers anys a causa de la covid. Sobretot perquè enguany moltes entitats i associacions han renunciat a vendre participacions i, també, perquè bars i restaurants, que són com una segona administració de loteria, estaven tancats.

Doncs bé, amb l'entrada del mes de desembre i a mesura que s'acostava el dia del sorteig que es farà demà, les ganes de comprar loteria han tornat. Un ressort sembla haver activat a la memòria la data del sorteig, el 22 de desembre, i haver posat en marxa el pilot automàtic de provar sort.



Salvats a última hora

La temporada se salvarà, coincideixen a dir ara la majoria de responsables d'administracions consultats per Regió7. Això sí, no serà com altres anys. Però si fa un mes ho veien negre, ara el paisatge s'ha aclarit.

Bàsicament perquè les vendes a finestreta han funcionat els últims dies. Entre això i el límit d'aforament dins dels locals, ha estat fàcil veure cues davant una administració de loteria. I, d'altra banda, les entitats que es van animar a fer participacions han anat venent, tot i que els ha costat Déu i ajut. L'obertura del sector de la restauració els últims dies hi ha acabat de donar un cop de mà. Quan s'hagin fet totes les devolucions -avui abans de mitjanit- i es facin comptes, se sabrà el volum de la tragèdia.

Aquests últims dies, els dies previs al sorteig, «estem desbordats. Sembla que s'hagi destapat com una ampolla de cava i surti tot de cop», explica Daniel Gamisans, de l'administració Loto Màgic de Sant Joan de Vilatorrada, al carrer Major.

A les vendes a finestreta s'ha afegit la de la gent que va al comerç a adquirir números d'entitats. Recorda que les vendes a la restauració han baixat, igual que les d'entitats. «Nosaltres hem potenciat la web, i hi ha hagut associacions i clubs esportius, que no es podien entrenar, que han fet participacions virtuals. Hi ha qui ho ha acceptat bé, i hi ha qui li agrada el paper de tota la vida, però són temps de canvis i ens hem d'anar adaptant».

«Anem de bòlit, però l'any que hem passat, que passi ràpid», desitja Gamisans. «Que el que recordem sigui haver repartit un premi important. Si no som nosaltres, que sigui algun company de la zona, perquè això ens beneficia a tots».

«Esperava un any pitjor»

En la mateixa línia s'expressa Rosa Santasusana, de La Fortuna de Manresa. «Per sort s'ha animat bastant. No serà un any bo, és evident, però les perspectives tan negres que hi havia fa uns dies no es compliran». Se salvarà la temporada, doncs, ni que sigui per penal i a l'últim minut. «Estic contenta perquè esperava un any molt pitjor».

Les últimes setmanes «s'han animat molt les vendes a finestreta, cosa que no m'esperava». També hi ha ajudat la reobertura de bars i restaurants, i les reserves d'entitats i associacions, que «han acabat venent bastant, però no tant com cada any. A més a més els ha costat molt». Tant que algunes ja es plantegen de cara a l'any vinent vendre dècims sencers i no pas participacions petites -el típic talonari- amb el recàrrec del 20 % com a màxim, que és el que es queda l'entitat. «Qui vol participar en una entitat en concret ho comprarà igualment», opina.

A l'administració de La Bonavista de Manresa, David Carmona comenta que les vendes s'han animat des de la darrera setmana de novembre i la primera de desembre. «També és normal. A mesura que s'acosta el sorteig la gent compra més i hi ha qui va tard». Explica que hi ha clients que han demanat més loteria del que acostumaven a fer, i n'hi ha qui n'ha comprat molta menys. Tot i així serà un any més fluix que els anteriors, calcula.

«A última hora sempre hi ha ganes d'agafar un dècim», assegura Elisabet Oller, de l'administració del carrer Guimerà de Manresa. «Malgrat tot, ho salvarem, perquè al final s'ha animat, i fins i tot a algunes entitats els ha anat més bé del que m'esperava». Aquest any tot ha estat diferent, diu.

De catàstrofe a mal any

Lluís Gil, de l'administració número 1 de Puigcerdà, pensa que aquest any la gent ha tardat més del normal a comprar loteria. «No arribaré ni de bon tros a les xifres de l'any passat, però el que era una catàstrofe fa tres setmanes, ara es quedarà en un mal any. Es punxarà, però menys del que preveia».

Carme Angrill, de La Vinya Boja de Solsona, també havia previst que seria un mal any, però pensa que s'acabarà fent un bon paper. A mesura que s'acostava el sorteig, s'ha anat venent, i «gairebé m'atreveixo a dir que farem com l'any passat». L'obertura de la restauració i les vendes a finestreta han estat clau, mentre que entitats i associacions pràcticament no han fet participacions. «A veure com va fins a sorteig, però crec que hem remuntat».

«El premi ens ha permès mantenir-nos»

La Mina de la Sort del carrer Sant Josep de Súria va repartir, l'any passat, 8 milions d'euros gràcies a dues sèries del primer premi de la loteria de Nadal que es van vendre a l'establiment. Tenen el número gravat a la memòria: el 26.590. Es van vendre a finestreta.

L'atracció que habitualment genera una administració que ha repartit un primer premi ha topat, aquest any, amb la covid. «No hem augmentat vendes», afirma Esteve Pulido, de l'administració surienca. «Ens ha ajudat a mantenir-les». A finestreta hi ha hagut força feina els últims dies, però el tancament dels bars i les participacions de clubs, entitats i associacions han baixat en picat, i «és el que veníem més».

«Tenim la sort que vam donar el premi l'any passat, i que som l'única administració al poble. Si la gent vol loteria, ve aquí». Pulido comenta que per a una administració donar un premi important per Nadal -en aquest cas el primer- és el més important. Ja pots donar primitives de milions, que el més important continua sent la grossa». Per a avui preveuen un dia fort.

L'any passat La Mina de la Sort de Súria va celebrar com cal el premi: amb cava, abraçades i felicitacions entre treballadors de l'administració, veïns i algun premiat que hi va treure el cap. Aquest any la cosa canviarà. Totes les administracions de loteria ja han rebut instruccions en les quals es detalla que, en el cas que reparteixin un premi important, es respectin les mesures de seguretat sanitàries. O sigui, mascaretes, distància, higiene i contenció sense crits ni abraçades. Si pot ser.