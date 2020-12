El brot de covid a la residència l'Onada de Santpedor suma nou defuncions

El brot de covid-19, que afecta des de fa dues setmanes la residència l'Onada Can Jorba de Santpedor, comptabilitza un total de 9 defuncions, segons han confirmar fonts del centre. Les darreres dades publicades ahir per la residència registraven 46 usuaris positius, dels quals 2 presentaven símptomes i 24 estaven aïllats preventivament. Alguns dels residents ja han pogut sortir de les habitacions d'aïllament i fer ús de les zones comunes.

La residència Can Jorba, que va arribar a tenir 65 positius dels 78 usuaris que hi havia quan es va iniciar el brot, ha sumat 9 defuncions, majoritàriament de persones que estaven hospitalitzades. La directora del centre, Jessi Ragués, explicava ahir, amb tota la cautela que requereix la situació, que la residència «comença a tenir una mica de llum», ja que alguns dels usuaris ja poden sortir de les habitacions i fer ús de les zones comunes.

La residència preveu poder iniciar les visites de familiars coincidint amb les festes de Nadal «perquè les persones que han passat la malaltia es puguin veure, encara que sigui a distància als jardins», apuntava Ragués. La voluntat del centre és «intentar començar a recuperar la normalitat, tot i la tristesa que comporta la pèrdua d'alguns residents».

Des del centre també han informat que aquest dimecres s'han fet testos serològics a alguns residents per detectar si han creat anticossos i que alguns dels professionals que estaven de baixa ja s'han començat a reincorporar.

El centre residencial Can Jorba, que és de titularitat municipal però amb la gestió concedida a l'empresa l'Onada, fa diàriament una reunió amb Althaia i Sant Andreu, on hi ha ingressats alguns dels residents afectats de covid, i amb el CAP de Santpedor. També treballa en coordinació amb el departament de Salut i el servei d'epidemiologia, tal com han explicat des de la direcció.

El brot de covid-19 a la residència l'Onada Can Jorba de Santpedor es va fer públic el 9 de desembre passat inicialment amb 48 casos positius, que es van anar elevant fins als 65, el 83% de la totalitat dels residents.