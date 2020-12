Mor als 79 anys el doctor Jesús Viu Corominas de Navarcles

Aquest dijous ha mort el doctor Jesús Viu Corominas de Navarcles als 79 anys. El metge era una personalitat molt coneguda al municipi bagenc on hi va viure tota la seva vida. Durant més de 30 anys va exercir com a metge de capçalera i pediatra al CAP municipal i també tenia una consulta privada situada a l'entrada de Navarcles. L'afició per la medicina ja venia de família, el seu pare també va ser el doctor del poble durant molts anys i Viu va heretar la seva plaça al CAP.

A part de ser conegut com a metge, també es va involucrar en diferents entitats de la localitat com el Club de Futbol Navarcles, del qual va ser-ne el president durant uns anys, també va dedicar el seu temps a la política i va ser regidor de l'Ajuntament de Navarcles.

Els dos últims anys de la seva vida els va passar a la residència d'avis "La Font" d'Aiguafreda. El funeral tindrà lloc aquest dijous 24 de desembre a les 17.30h al tanatori de Granollers.