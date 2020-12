El PSC tria els candidats del Bages, Berguedà i Solsonès per a les llistes del 14-F

El Consell de la Federació XI del PSC, on hi son representades totes les organitzacions del partit a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, ha acordat la proposta de candidats d'aquest territori per formar part les llistes electorals de la formació a les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer.

En concret, per la demarcació de Barcelona són Cristòfol Gimeno, Elia Tortolero, Abel García, Montserrat Badia i Sònia Hernàndez, i per la demarcació de Lleida Mohamed el Mamoun Mrimou.L'elecció es va fer en un consell celebrat per via telemàtica.

La proposta aprovada que serà traslladada a la Comissió Nacional de Llistes del PSC per ser estudiada, debatuda i ordenada amb totes les altres propostes procedents de la resta de federacions del partit, es traslladarà al Consell Nacional, màxim òrgan, per a la seva aprovació. La previsió és que el Consell Nacional aprovi les candidatures a les 4 demarcacions provincials el dia 29 o 30 d'aquest mes de desembre.