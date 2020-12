Santpedor habilita un camí de vianants a la ronda oest

L'Ajuntament de Santpedor, a través de la regidoria de Mobilitat-Via Pública, ha habilitat un nou camí de vianants a la prolongació de la Ronda Sant Pere, ubicada a la zona oest del municipi, des de l'alçada del carrer Pons Grau fins a la intersecció amb la carretera de Callús (BV-4511).

La proposta, compresa en el marc dels treballs portats a terme per la regidoria en matèria d'accessibilitat i seguretat viària del municipi, pretén segregar la mobilitat urbana de la zona diferenciant un espai per a la circulació de vehicles i un altre, mitjançant un camí paral·lel al vial existent, per a la circulació de vianants.

Segons el Regidor de Mobilitat-Via Pública, Albert Espinalt, "és una actuació molt necessària, ja que respon a la voluntat de comunicar, encara que sigui de forma transitòria fins que s'acabi la ronda en un futur, dues parts del municipi unides només per un vial rodat, i cal tenir present que és una zona molt transitada, ja sigui per desplaçar-se d'una banda a l'altra del municipi o, senzillament, per a fer esport cap l'entorn de Sant Francesc".

Actualment s'està enllestint una primera fase consistent en efectuar els treballs d'obra civil i la senyalització viària i, durant el 2021, es culminarà l'actuació amb la incorporació d'un tipus d'enllumenat que amenitzi la circulació en horari nocturn".