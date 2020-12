FGC cedeix a l'Ajuntament de Sant Vicenç una locomotora dels anys 60

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) cedirà a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet la titularitat de la locomotora Alstom 706, retirada del servei per la companyia i que el consistori s'ha compromès a exposar. L'anunci s'ha fet durant la visita del president d'FGC, Ricard Font, i l'alcaldessa del municipi, Adriana Delgado, a l'exposició dels 40 anys de Ferrocarrils que aquests dies acull la biblioteca municipal.

Aquesta locomotora, construïda per Alstom el 1965, juntament amb altres 10 locomotores construïdes entre els anys 50 i 60, va entrar en servei a la línia Llobregat-Anoia el 1966 dins la sèrie 700 que, posteriorment, FGC anomenaria 251. Al principi, aquestes locomotores van ser destinades a tot tipus de serveis, tant de viatgers com de mercaderies. Amb l'arribada dels automotors dièsel i l'augment del parc mòbil d'unitats elèctriques, les tasques d'aquestes locomotores es van centrar en el transport de mercaderies i més endavant van quedar relegades a la realització de maniobres al Port de Barcelona i a Martorell i com a reserva en el cas de no disposar de les locomotores de línia.

Amb aquesta cessió, Ferrocarrils posa en valor el seu patrimoni ferroviari, cedint aquest vehicle al consistori santvicentí, que l'exposarà, destacant-ne el seu valor històric. "Més enllà de preservar el patrimoni històric ferroviari, cal cercar la manera de posar-lo en valor i apropar-lo a la ciutadania, com fem avui amb la cessió d'aquesta locomotora". El president d'FGC, Ricard Font, ha explicat que l'estratègia de preservació del patrimoni històric és un dels punts principals de l'Agenda Estratègica 10/30 de la companyia: "Estem acabant de redactar un nou Pla de Patrimoni d'FGC que haurà de definir les actuacions per als propers anys i les estratègies per al període 2020-2030. Sempre amb la voluntat de posar a disposició de la societat aquest patrimoni, destacar el seu valor cultural i vincular-lo al territori".

L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, ha destacat que "el ferrocarril ha marcat la història de Sant Vicenç i és important que l'expliquem, i més encara si ho podem veure, amb patrimoni tangible, com en el cas de l'exposició d'aquesta locomotora". Molt propers al centenari de l'estació d'FGC (1924), Delgado considera que "s'ha de conèixer el passat per invertir en el futur, i el tren ha de ser encara més un reclam turístic i de promoció econòmica per al municipi".