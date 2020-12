Música per la Llibertat canta nadales al Pla de Lledoners

El col·lectiu Música per la Llibertat va aplegar el dia de Nadal al vespre cap a un centenar llarg de persones (segons els organitzadors) al Pla de Lledoners per oferir un recital de nadales i donar escalf durant una estona els independentistes presos en una data especial com aquesta.

La trobada va aplegar persones vingudes d'arreu que van desafisar el fred i no van parar de cantar durant una hora, entre les 7 i les 8 del vespre, moment en què es va donar pas a la tradicional salutació de Joan Bonanit als presos. Fonts del col·lectiu han explicat que fora el pati com a mínim ja els esperaven Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull. Aquest darrer agraïa fa unes hores en una piulada a Música per la Llebertat «fer-nos millor aquest Nadal a la presó amb les vostres cançons».