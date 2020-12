Balsareny projecta un itinerari per resseguir el llegat de Casaldàliga

Balsareny recorda aquests dies la figura de Pere Casaldàliga amb la recuperació de l'exposició que mostra la vida i l'obra del bisbe, fill predilecte del poble i que va morir el mes d'agost passat al Brasil. Coincidint amb aquesta mostra, la Comissió Pere Casaldàliga de Balsareny ha presentat a les entitats la proposta que està treballant per crear un itinerari pel municipi que resseguiria el llegat del prelat i les seves causes.

Fins a final de gener, de dimarts a diumenge, el Bar Casino de Balsareny recupera l'exposició Pere Casaldàliga: una veu compromesa, que explica la trajectòria, la vida i les idees del bisbe. La mostra, que fa 14 anys es va exposar al Palau Robert de Barcelona i a diferents punts del territori català, ara es pot tornar a veure al municipi natal del bisbe. Coincidint amb la recuperació d'aquesta exposició, la comissió ha donat a conèixer els avenços en els projectes que està treballant entre els quals destaca un itinerari per Balsareny que faria referència al llegat que ha deixat Casaldàliga.

La ruta portaria per nom «Les Petjades de Pere Casaldàliga» i constaria de sis punts senyalitzats amb uns monòlits on constarien algunes de les seves causes com la Terra i l'ecologia, la Teologia de l'alliberament, la causa Indígena o la causa Negra. La idea és que, mitjançant una breu descripció, amb textos i imatges, es donarien a conèixer tant les causes com la història de l'indret senyalitzat.

A més, a través de codis QR es podria ampliar aquesta informació.

Segons Jordi Vilanova, de la Comissió Pere Casaldàliga, els indrets escollits «per si sols ja tenen petjada en el municipi». Es tractaria del pont de la via mil·lenària del tren, que seria el punt de partida, la plaça de l'Església, Cal lleter (la casa natal del religiós), la plaça Montserrat, el cementiri i el castell de Balsareny, on culminaria la ruta. En aquests indrets també es faria referència al vessant poètic de Casaldàliga i cada punt tindria un fragment del poema Retorn pairal, que mantindria «un cert fil conductor amb la causa escollida i l'indret en qüestió». La proposta vol ser una eina per treballar les causes del bisbe i esdevindria un atractiu turístic per al municipi i la comarca.

En les properes setmanes, la Comissió Pere Casaldàliga preveu presentar a l'Ajuntament de Balsareny la proposta de l'itinerari que ha dissenyat i assegura que «està esperançada» de poder executar la iniciativa amb el suport institucional.

La biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant el fons bibliotecari especial de Pere Casaldàliga, el més ampli i ric possible. Per això, s'estan adquirint nous materials i s'està treballant en el desig del bisbe que tota la seva obra estigui digitalitzada i accessible en obert per totes les persones que hi estiguin interessades.

Entre altres propostes que s'estan impulsant hi ha també una comissió d'educació on diferents docents estan treballant per fer present Casaldàliga a l'escola, en considerar que les causes que tant va defensar s'haurien de divulgar entre les futures generacions perquè se les facin seves.

D'altra banda, la Comissió Pere Casaldàliga preveu celebrar el 2028 el centenari del naixement del religiós i està treballant amb la idea de poder celebrar-lo en un espai cultural a Balsareny, on es pugui conèixer i treballar la figura, l'obra i les causes del bisbe.