Els escoltes de Sant Fruitós aniran a l'edifici de les Monges

L'agrupament escolta Frifènics de Sant Fruitós de Bages traslladarà les seves activitats a la planta baixa i al pati de l'edifici de les Monges, un cop s'hagin executat les obres per tal d'adequar l'espai a aquesta activitat.

L'agrupament, que ja és el tercer any que treballa amb els infants i joves, fins ara feia les activitats dels dissabtes a la tarda al Nexe-Espai de Cultura. Des de l'entitat, es va exposar al consistori la necessitat de disposar d'un espai propi per tal de trobar-se i, de forma conjunta entre els caps i l'Ajuntament, es va considerar la planta baixa de l'edifici de les Monges com l'espai més adient.